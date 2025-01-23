Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией. Она должна вернуться к границам 2022 года в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

военный эксперт Михаил Притула;

командир отдельной службы БпЛА Украинской Добровольческой Армии Ашот Арутюнян;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

народный депутат "Европейская Солидарность", комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;

народный депутат "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

кандидат политических наук Ростислав Балабан;

эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

условия для диалога с РФ и факторы, которые подтолкнут Путина к миру;

когда Россия нападет на страны НАТО и ЕС;

сколько украинцев хотели бы эмигрировать.

Ранее Новини.LIVE спросили жителей Львова, сможет ли, по их мнению, президент США Дональд Трамп остановить войну в Украине за 100 дней.

А по данным опроса, большинство украинцев не планируют выезжать из Украины в случае полного открытия границ.