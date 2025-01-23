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Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025 г. 8:00

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08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

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08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

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08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

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02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

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00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

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19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

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18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

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14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

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13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

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12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

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08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

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13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

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12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией. Она должна вернуться к границам 2022 года в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • военный эксперт Михаил Притула;
  • командир отдельной службы БпЛА Украинской Добровольческой Армии Ашот Арутюнян;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • народный депутат "Европейская Солидарность", комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
  • народный депутат "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • кандидат политических наук Ростислав Балабан;
  • эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • условия для диалога с РФ и факторы, которые подтолкнут Путина к миру;
  • когда Россия нападет на страны НАТО и ЕС;
  • сколько украинцев хотели бы эмигрировать.

Ранее Новини.LIVE спросили жителей Львова, сможет ли, по их мнению, президент США Дональд Трамп остановить войну в Украине за 100 дней.

А по данным опроса, большинство украинцев не планируют выезжать из Украины в случае полного открытия границ.

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11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала — Одесса оказалась в ТОП опасных городов

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