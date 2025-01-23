Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией. Она должна вернуться к границам 2022 года в Украине.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- военный эксперт Михаил Притула;
- командир отдельной службы БпЛА Украинской Добровольческой Армии Ашот Арутюнян;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- народный депутат "Европейская Солидарность", комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
- народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
- народный депутат "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- кандидат политических наук Ростислав Балабан;
- эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- условия для диалога с РФ и факторы, которые подтолкнут Путина к миру;
- когда Россия нападет на страны НАТО и ЕС;
- сколько украинцев хотели бы эмигрировать.
Ранее Новини.LIVE спросили жителей Львова, сможет ли, по их мнению, президент США Дональд Трамп остановить войну в Украине за 100 дней.
А по данным опроса, большинство украинцев не планируют выезжать из Украины в случае полного открытия границ.