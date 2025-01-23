Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський назвав умову для початку переговорів з Росією. Вона повинна повернутися до кордонів 2022 року в Україні.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- воєнний експерт Михайло Притула;
- командир окремої служби БпЛА Української Добровольчої Армії Ашот Арутюнян;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- народний депутат "Європейська Солідарність", комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
- народний депутат "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- кандидат політичних наук Ростислав Балабан;
- експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- умови для діалогу з РФ і фактори, які підштовхнуть Путіна до миру;
- коли Росія нападе на країни НАТО і ЄС;
- скільки українців хотіли б емігрувати.
Раніше Новини.LIVE запитали мешканців Львова, чи зможе, на їхню думку, президент США Дональд Трамп зупинити війну в Україні за 100 днів.
А за даними опитування, більшість українців не планують виїжджати з України у випадку повного відкриття кордонів.