Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський назвав умову для початку переговорів з Росією. Вона повинна повернутися до кордонів 2022 року в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

воєнний експерт Михайло Притула;

командир окремої служби БпЛА Української Добровольчої Армії Ашот Арутюнян;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

народний депутат "Європейська Солідарність", комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;

народний депутат "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

кандидат політичних наук Ростислав Балабан;

експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

умови для діалогу з РФ і фактори, які підштовхнуть Путіна до миру;

коли Росія нападе на країни НАТО і ЄС;

скільки українців хотіли б емігрувати.

Раніше Новини.LIVE запитали мешканців Львова, чи зможе, на їхню думку, президент США Дональд Трамп зупинити війну в Україні за 100 днів.

А за даними опитування, більшість українців не планують виїжджати з України у випадку повного відкриття кордонів.