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Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025 р. 08:00

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08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

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14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

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13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

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12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

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08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
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17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
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17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський назвав умову для початку переговорів з Росією. Вона повинна повернутися до кордонів 2022 року в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • воєнний експерт Михайло Притула;
  • командир окремої служби БпЛА Української Добровольчої Армії Ашот Арутюнян;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук; 
  • народний депутат "Європейська Солідарність", комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна; 
  • народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
  • народний депутат "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • кандидат політичних наук Ростислав Балабан;
  • експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • умови для діалогу з РФ і фактори, які підштовхнуть Путіна до миру;
  • коли Росія нападе на країни НАТО і ЄС;
  • скільки українців хотіли б емігрувати.

Раніше Новини.LIVE запитали мешканців Львова, чи зможе, на їхню думку, президент США Дональд Трамп зупинити війну в Україні за 100 днів.

А за даними опитування, більшість українців не планують виїжджати з України у випадку повного відкриття кордонів. 

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08:10 Зеленський повідомив, коли можливі переговори з Росією

08:09 Росія атакувала житловий квартал в Запоріжжі — фото наслідків

08:02 На Кіровоградщині судили волонтера за ухилення від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Допомога NRC у 10,8 тис. грн — як перевірити код заявки

07:54 В ISW пояснили, як Росія приховує проблеми в економіці

07:52 У Трампа перевіряють чиновників, які займались війною в Україні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

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