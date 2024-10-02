Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Казнь 16 украинских военнопленных на Покровском направлении и что известно о применении авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности ОГАБ-9000 на Харьковщине. А также чем пригрозил Белый дом Ирану за нападение на Израиль — главные темы сегодняшнего эфира Вечір.LIVE.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50 на YouTube-канале Новини.LIVE во вторник, 3 октября.
Эфир Вечір.LIVE 2 октября
Главные темы:
- "В следующем, или до конца этого года, вы услышите о большой украинской ракетной программе", — заявление Умерова;
- что известно о применении россиянами авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности ОГАБ-9000 в Волчанске;
- "Иран сегодня вечером совершил большую ошибку – и он за это заплатит", — заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу;
- Израиль атакует Турцию после Палестины и Ливана - Эрдоган;
- Белый дом пообещал Ирану серьезные последствия за нападение на Израиль – советник по национальной безопасности Джейк Салливан;
- призывники должны в 17 лет стать на учет через Резерв+ или ТЦК, потому что придется платить штраф от 17 до 25,5 тысячи грн, — проект Кабмина;
- США приняли участие в отражении иранской атаки на Израиль;
- дебаты кандидатов в вице-президенты США – оба выступили в поддержку союзников.
Гости эфира Вечір.LIVE 2 октября
Гости сегодняшнего эфира:
- политтехнолог Тарас Загородний;
- адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
- израильский журналист Цви Зильбер;
- политический аналитик Владимир Горбач;
- заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
- адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США, Майами) Юрий Ванетик.
Напомним, 2 октября в сети распространялась информация об ударе российских кафиров по Волчанскому авиабомбою ОГАБ-9000 . Впоследствии в оперативно-тактической группировке "Харьков" эти данные опровергли.
Также Новини.LIVE писали, что Иран атаковал Израиль, нанеся мощный баллистический ракетный удар по территории страны. В Белом доме США заслушали доклады по поводу последствий и сделали заявление для Ирана.