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Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

2 октября 2024 г. 17:50

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17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

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17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

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13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

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13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

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13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

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12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

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10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

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08:00Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
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22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

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21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

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17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
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22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

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21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Казнь 16 украинских военнопленных на Покровском направлении и что известно о применении авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности ОГАБ-9000 на Харьковщине. А также чем пригрозил Белый дом Ирану за нападение на Израиль — главные темы сегодняшнего эфира Вечір.LIVE.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50 на YouTube-канале Новини.LIVE во вторник, 3 октября.

Эфир Вечір.LIVE 2 октября

Главные темы:

  • "В следующем, или до конца этого года, вы услышите о большой украинской ракетной программе", — заявление Умерова;
  • что известно о применении россиянами авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности ОГАБ-9000 в Волчанске;
  • "Иран сегодня вечером совершил большую ошибку – и он за это заплатит", — заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу;
  • Израиль атакует Турцию после Палестины и Ливана - Эрдоган;
  • Белый дом пообещал Ирану серьезные последствия за нападение на Израиль – советник по национальной безопасности Джейк Салливан;
  • призывники должны в 17 лет стать на учет через Резерв+ или ТЦК, потому что придется платить штраф от 17 до 25,5 тысячи грн, — проект Кабмина;
  • США приняли участие в отражении иранской атаки на Израиль;
  • дебаты кандидатов в вице-президенты США – оба выступили в поддержку союзников.

Гости эфира Вечір.LIVE 2 октября

Гости сегодняшнего эфира:

  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
  • израильский журналист Цви Зильбер;
  • политический аналитик Владимир Горбач;
  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
  • адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США, Майами) Юрий Ванетик.

Напомним, 2 октября в сети распространялась информация об ударе российских кафиров по Волчанскому авиабомбою ОГАБ-9000 . Впоследствии в оперативно-тактической группировке "Харьков" эти данные опровергли.

Также Новини.LIVE писали, что Иран атаковал Израиль, нанеся мощный баллистический ракетный удар по территории страны. В Белом доме США заслушали доклады по поводу последствий и сделали заявление для Ирана.

 

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18:03 Во Львовской области произошла стрельба, — СМИ

18:02 ГУР провело масштабную кибератаку на российский финансовый сектор

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:54 Хотел 10 тыс. дол. за фиктивную справку об инвалидности — во Львове схватили мошенника

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13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

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