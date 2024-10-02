Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Казнь 16 украинских военнопленных на Покровском направлении и что известно о применении авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности ОГАБ-9000 на Харьковщине. А также чем пригрозил Белый дом Ирану за нападение на Израиль — главные темы сегодняшнего эфира Вечір.LIVE.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50 на YouTube-канале Новини.LIVE во вторник, 3 октября.

Эфир Вечір.LIVE 2 октября

Главные темы:

"В следующем, или до конца этого года, вы услышите о большой украинской ракетной программе", — заявление Умерова;

что известно о применении россиянами авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности ОГАБ-9000 в Волчанске;

"Иран сегодня вечером совершил большую ошибку – и он за это заплатит", — заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу;

Израиль атакует Турцию после Палестины и Ливана - Эрдоган;

Белый дом пообещал Ирану серьезные последствия за нападение на Израиль – советник по национальной безопасности Джейк Салливан;

призывники должны в 17 лет стать на учет через Резерв+ или ТЦК, потому что придется платить штраф от 17 до 25,5 тысячи грн, — проект Кабмина;

США приняли участие в отражении иранской атаки на Израиль;

дебаты кандидатов в вице-президенты США – оба выступили в поддержку союзников.

Гости эфира Вечір.LIVE 2 октября

Гости сегодняшнего эфира:

политтехнолог Тарас Загородний;

адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

израильский журналист Цви Зильбер;

политический аналитик Владимир Горбач;

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США, Майами) Юрий Ванетик.

Напомним, 2 октября в сети распространялась информация об ударе российских кафиров по Волчанскому авиабомбою ОГАБ-9000 . Впоследствии в оперативно-тактической группировке "Харьков" эти данные опровергли.

Также Новини.LIVE писали, что Иран атаковал Израиль, нанеся мощный баллистический ракетный удар по территории страны. В Белом доме США заслушали доклады по поводу последствий и сделали заявление для Ирана.