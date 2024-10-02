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Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

02 жовтня 2024 р. 17:50

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17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

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17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

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13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

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13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

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13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

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12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

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17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

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Страта 16 українських військовополонених на Покровському напрямку та що відомо про застосування авіаційної вакуумної бомби підвищеної потужності ОДАБ-9000 на Харківщині. А також чим пригрозив Білий дім Ірану за напад на Ізраїль — головні теми сьогоднішнього ефіру Вечір.LIVE.

Про це і не тільки говоритимуть і ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50 на YouTube-каналі Новини.LIVE у вівторок, 3 жовтня. 

Ефір Вечір.LIVE 2 жовтня

Головні теми:

  • "У наступному, або до кінця цього року, ви почуєте про велику українську ракетну програму", — заява Умерова;
  • що відомо про застосування росіянами авіаційної вакуумної бомби підвищеної потужності ОДАБ-9000 у Вовчанську;
  • "Іран сьогодні ввечері зробив велику помилку – і він за це заплатить", — заява прем'єр-міністра Біньяміна Нетаніягу;
  • Ізраїль атакує Туреччину після Палестини та Лівану, — Ердоган;
  • Білий дім пообіцяв Ірану серйозні наслідки за напад на Ізраїль — радник з національної безпеки Джейк Салліван;
  • призовники мають у 17 років стати на облік через Резерв+ або ТЦК, бо доведеться платити штраф від 17 до 25,5 тисяч грн, — проєкт Кабміну;
  • США взяли участь у відбитті іранської атаки на Ізраїль;
  • дебати кандидатів у віцепрезиденти США — обидва виступили за підтримку союзників.

Гості ефіру Вечір.LIVE 2 жовтня

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
  • ізраїльський журналіст Цві Зільбер;
  • політичний аналітик Володимир Горбач;
  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
  • адвокат, політичний стратег і член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT (США, Маямі) Юрій Ванетик.

Нагадаємо, 2 жовтня у мережі ширилася інформація про удар російських окупантів по Вовчанську авіабомбою ОДАБ-9000. Згодом в оперативно-тактичному угрупованні "Харків" ці дані спростували.

Також Новини.LIVE писали, що Іран атакував Ізраїль, завдавши потужного балістичного ракетного удару по території країни. У Білому домі США заслухали доповіді стосовно наслідків та зробили заяву для Ірану. 

 

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18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

18:34 У Харкові викрили викладачку університету, яка працювала на ФСБ

18:29 У USAID анонсували допомогу Україні розміром понад мільярд доларів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:22 BookForum у Львові — скільки видавництв будуть представлені на фестивалі цьогоріч

18:13 Адвокати пояснили, як оскаржити рішення ВЛК

18:03 Бізнес одеського короля контрабанди передали державі — що відомо

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17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

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13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

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13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

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13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

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