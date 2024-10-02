Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Страта 16 українських військовополонених на Покровському напрямку та що відомо про застосування авіаційної вакуумної бомби підвищеної потужності ОДАБ-9000 на Харківщині. А також чим пригрозив Білий дім Ірану за напад на Ізраїль — головні теми сьогоднішнього ефіру Вечір.LIVE.

Про це і не тільки говоритимуть і ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50 на YouTube-каналі Новини.LIVE у вівторок, 3 жовтня.

Ефір Вечір.LIVE 2 жовтня

Головні теми:

"У наступному, або до кінця цього року, ви почуєте про велику українську ракетну програму", — заява Умерова;

що відомо про застосування росіянами авіаційної вакуумної бомби підвищеної потужності ОДАБ-9000 у Вовчанську;

"Іран сьогодні ввечері зробив велику помилку – і він за це заплатить", — заява прем'єр-міністра Біньяміна Нетаніягу;

Ізраїль атакує Туреччину після Палестини та Лівану, — Ердоган;

Білий дім пообіцяв Ірану серйозні наслідки за напад на Ізраїль — радник з національної безпеки Джейк Салліван;

призовники мають у 17 років стати на облік через Резерв+ або ТЦК, бо доведеться платити штраф від 17 до 25,5 тисяч грн, — проєкт Кабміну;

США взяли участь у відбитті іранської атаки на Ізраїль;

дебати кандидатів у віцепрезиденти США — обидва виступили за підтримку союзників.

Гості ефіру Вечір.LIVE 2 жовтня

Гості сьогоднішнього ефіру:

політтехнолог Тарас Загородній;

адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

ізраїльський журналіст Цві Зільбер;

політичний аналітик Володимир Горбач;

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

адвокат, політичний стратег і член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT (США, Маямі) Юрій Ванетик.

Нагадаємо, 2 жовтня у мережі ширилася інформація про удар російських окупантів по Вовчанську авіабомбою ОДАБ-9000. Згодом в оперативно-тактичному угрупованні "Харків" ці дані спростували.

Також Новини.LIVE писали, що Іран атакував Ізраїль, завдавши потужного балістичного ракетного удару по території країни. У Білому домі США заслухали доповіді стосовно наслідків та зробили заяву для Ірану.