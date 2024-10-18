Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE подытожим встречу министров обороны НАТО в Брюсселе. Узнаем о планах Украины по созданию ядерного оружия. Поговорим об идее мобилизации женщин в армию.

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Гости эфира

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;

глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

народный депутат Украины, член по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;

военный аналитик Денис Попович;

министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019 Вадим Черныш);

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеране Михаил Цымбалюк

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украине, возможно, придется мобилизовать женщин, чтобы оградить Европу от российской агрессии. При этом он выразил надежду, что до этого не дойдет.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел Украины официально опровергло слухи, что наше государство планирует разрабатывать оружие массового уничтожения. В ведомстве напомнили, что ядерным шантажом занимается Россия.