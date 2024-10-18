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Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

18 октября 2024 г. 8:00

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09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

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03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
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23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

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23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

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18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

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17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:12Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

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13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

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08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

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09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Text

03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
Text

23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

Text

23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

Text

18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Text

17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

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13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

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08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE подытожим встречу министров обороны НАТО в Брюсселе. Узнаем о планах Украины по созданию ядерного оружия. Поговорим об идее мобилизации женщин в армию.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости эфира

  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
  • глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • народный депутат Украины, член по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019 Вадим Черныш);
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеране Михаил Цымбалюк

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украине, возможно, придется мобилизовать женщин, чтобы оградить Европу от российской агрессии. При этом он выразил надежду, что до этого не дойдет.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел Украины официально опровергло слухи, что наше государство планирует разрабатывать оружие массового уничтожения. В ведомстве напомнили, что ядерным шантажом занимается Россия.

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08:55 В Хмельницкой области раздались взрывы — в небе российские дроны

08:42 В Херсоне раздались взрывы — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:37 Атаку БпЛА на Киев отражали почти пять часов — в КГГА сообщили о последствиях

08:35 Субсидия на дрова, уголь и газ — условия предоставления средств и куда обратиться

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