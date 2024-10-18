Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок..LIVE підсумуємо зустріч міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Дізнаємось про плани України щодо створення ядерної зброї. Поговоримо про ідею мобілізації жінок у військо.

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Гості ефіру

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко,;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

народний депутат України, член з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;

військовий аналітик Денис Попович;

міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019 Вадим Черниш);

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветерані Михайло Цимбалюк

Раніше колишній головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що Україні, можливо, доведеться мобілізувати жінок, щоб захистити Європу від російської агресії. При цьому він висловив надію, що до цього не дійде.

Також ми писали, що Міністерство закордонних справ України офіційно спростувало чутки про те, що наша держава планує розробляти зброю масового знищення. У відомстві нагадали, що ядерним шантажем займається Росія.