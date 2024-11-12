Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Какие последствия будет иметь подрыв плотины Кураховского водохранилища и сменят ли посла в Украине после прихода Трампа. Также в эфире Ранок.LIVE 12 ноября обсудим очереди из-за оформления отсрочки от мобилизации.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир Ранок.LIVE 12 ноября

Гостями студии Новости.LIVE 12 ноября стали:

военный аналитик Денис Попович;

начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области, Павел Дьяченко;

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;

политтехнолог Виталий Бала;

Член Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк;

Председатель подкомитета по уголовному процессуальному законодательству и оперативно-розыскной деятельности Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик.

Вместе с ведущим они обсудят следующие темы:

Подрыв плотины Кураховского водохранилища: чем это чревато для жителей и военных?

Сменит ли Украина посла после прихода Трампа к власти?

Отсрочка от мобилизации: украинцы стоят в очередях, чтобы оформить документы.

Напомним, 11 ноября российская армия повредила дамбу возле села Старые Терны Кураховской общины. Масштабы разрушений сложно оценить из-за обстрелов.

Также Новини.LIVE писали, что, по мнению аналитиков издания Reuters, следующие несколько месяцев будут решающими для Украины в контексте войны из-за политики новоизбранного президента США.