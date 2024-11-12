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Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

12 ноября 2024 г. 8:00

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08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
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18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

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15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

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13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

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13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

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12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

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11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

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10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

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08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

Text

11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

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10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

Какие последствия будет иметь подрыв плотины Кураховского водохранилища и сменят ли посла в Украине после прихода Трампа. Также в эфире Ранок.LIVE 12 ноября обсудим очереди из-за оформления отсрочки от мобилизации

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир Ранок.LIVE 12 ноября

Гостями студии Новости.LIVE 12 ноября стали:

  • военный аналитик Денис Попович;
  • начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области, Павел Дьяченко;
  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • политтехнолог Виталий Бала;
  • Член Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк;
  • Председатель подкомитета по уголовному процессуальному законодательству и оперативно-розыскной деятельности Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик.

Вместе с ведущим они обсудят следующие темы:

  • Подрыв плотины Кураховского водохранилища: чем это чревато для жителей и военных?
  • Сменит ли Украина посла после прихода Трампа к власти?
  • Отсрочка от мобилизации: украинцы стоят в очередях, чтобы оформить документы.

Напомним, 11 ноября российская армия повредила дамбу возле села Старые Терны Кураховской общины. Масштабы разрушений сложно оценить из-за обстрелов.

Также Новини.LIVE писали, что, по мнению аналитиков издания Reuters, следующие несколько месяцев будут решающими для Украины в контексте войны из-за политики новоизбранного президента США.

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08:28 Делал скандальные заявления — кто может стать советником Трампа

08:15 На Киевщине появился мост через реку Тетерев, — ОВА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:03 Тела троих детей достали из-под завалов дома в Кривом Роге

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