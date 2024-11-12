Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Які наслідки матиме підрив греблі Курахівського водосховища та чи змінять посла в Україні після приходу Трампа. Також в ефірі Ранок.LIVE 12 листопада обговоримо черги через оформлення відстрочки від мобілізації.

Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір Ранок.LIVE 12 листопада

Гостями студії Новини.LIVE 12 листопада стали:

військовий аналітик Денис Попович;

начальник відділу комунікації поліції Донецької області, Павло Дяченко;

політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

політтехнолог Віталій Бала;

Член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк;

Голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик.

Разом із ведучим вони обговорять такі теми:

Підрив греблі Курахівського водосховища: що загрожує жителям і військовим?

Чи змінить Україна посла після приходу Трампа до влади?

Відстрочка від мобілізації: українці стоять у чергах, щоб оформити документи.

Нагадаємо, 11 листопада російська армія пошкодила дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади. Масштаби руйнувань наразі складно оцінити через обстріли.

Також Новини.LIVE писали, що, на думку аналітиків видання Reuters, наступні кілька місяців будуть вирішальними для України в контексті війни через політику новообраного президента США.