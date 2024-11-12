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Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2024 р. 08:00

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13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

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13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

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07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
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18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

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15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

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Які наслідки матиме підрив греблі Курахівського водосховища та чи змінять посла в Україні після приходу Трампа. Також в ефірі Ранок.LIVE 12 листопада обговоримо черги через оформлення відстрочки від мобілізації.

Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір Ранок.LIVE 12 листопада

Гостями студії Новини.LIVE 12 листопада стали:

  • військовий аналітик Денис Попович;
  • начальник відділу комунікації поліції Донецької області, Павло Дяченко;
  • політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • політтехнолог Віталій Бала;
  • Член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк;
  • Голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик.

Разом із ведучим вони обговорять такі теми:

  • Підрив греблі Курахівського водосховища: що загрожує жителям і військовим?
  • Чи змінить Україна посла після приходу Трампа до влади?
  • Відстрочка від мобілізації: українці стоять у чергах, щоб оформити документи.

Нагадаємо, 11 листопада російська армія пошкодила дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади. Масштаби руйнувань наразі складно оцінити через обстріли. 

Також Новини.LIVE писали, що, на думку аналітиків видання Reuters, наступні кілька місяців будуть вирішальними для України в контексті війни через політику новообраного президента США. 

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16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

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08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

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