Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что законопроект о множественном гражданстве обесценивает само понятие гражданства. Он будет обращаться с обжалованием в Конституционный суд, если его примут.

Об этом Сергей Евтушок заявил в эфире Ранок.LIVE.

Законопроект о множественном гражданстве

Евтушек объяснил, что это вызвано чрезмерно упрощенными условиями для получения гражданства Украины.

"Получить его в онлайн без каких-либо экзаменов по истории и украинскому языку, любому, ну это некая нездоровая антиавторитетная ситуация для нашего гражданства", — сказал нардеп.

Политик также подчеркнул, что обратится с обжалованием в Конституционный суд, если этот законопроект будет принят.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в августе этого года внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.

Уже 17 декабря Верховная Рада поддержала закон о множественном гражданстве. "За" проголосовали 247 депутатов.