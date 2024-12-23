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Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

23 декабря 2024 г. 13:01

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Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что законопроект о множественном гражданстве обесценивает само понятие гражданства. Он будет обращаться с обжалованием в Конституционный суд, если его примут.

Об этом Сергей Евтушок заявил в эфире Ранок.LIVE.

Законопроект о множественном гражданстве

Евтушек объяснил, что это вызвано чрезмерно упрощенными условиями для получения гражданства Украины.

"Получить его в онлайн без каких-либо экзаменов по истории и украинскому языку, любому, ну это некая нездоровая антиавторитетная ситуация для нашего гражданства", — сказал нардеп.

Политик также подчеркнул, что обратится с обжалованием в Конституционный суд, если этот законопроект будет принят.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в августе этого года внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.

Уже 17 декабря Верховная Рада поддержала закон о множественном гражданстве. "За" проголосовали 247 депутатов.

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