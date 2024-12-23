Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт arrow
Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

23 грудня 2024 р. 13:01

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Народний депутат Сергій Євтушок заявив, що законопроєкт про множинне громадянство знецінює саме поняття громадянства. Він буде звертатися  з оскарженням до Конституційного суду, якщо його ухвалять.

Про це Сергій Євтушок заявив в ефірі Ранок.LIVE

Законопроєкт про множинне громадянство

Євтушок пояснив, що це спричинено надмірно спрощеними умовами для отримання громадянства України.

"Отримати його в онлайн без будь-яких іспитів з історії та української мови, будь-кому, ну це така собі нездорова антиавторитетна ситуація для нашого громадянства", — сказав нардеп. 

Політик також наголосив, що звернеться з оскарженням до Конституційного суду, якщо цей законопроєкт ухвалять.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у серпні цього року вніс на розгляд парламенту законопроєкт про множинне громадянство

Вже 17 грудня Верховна Рада підтримала закон про множинне громадянство. "За" проголосували 247 депутатів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:59 Військова операція у Придністров'ї — важлива заява Молдови

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

13:42 Суд у справі Тищенка — нардеп не з'явився на засідання у Дніпрі

13:27 Ціни чи назви вулиць — що більше турбує одеситів

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:12 Бійці ЗСУ опинилися в оточенні на Донеччині — DeepState

13:12 Нові правила переказів — яку суму дозволено переводити щомісяця

13:08 Проблеми на касі — чому в магазині можуть не прийняти певні гроші

13:01 Допомога від Червоного Хреста — хто може отримати

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

13:59 Військова операція у Придністров'ї — важлива заява Молдови

13:42 Суд у справі Тищенка — нардеп не з'явився на засідання у Дніпрі

13:27 Ціни чи назви вулиць — що більше турбує одеситів

13:12 Бійці ЗСУ опинилися в оточенні на Донеччині — DeepState

13:12 Нові правила переказів — яку суму дозволено переводити щомісяця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:08 Проблеми на касі — чому в магазині можуть не прийняти певні гроші

13:01 Допомога від Червоного Хреста — хто може отримати

12:51 На Одещині підрозділ ППО лишився без боєприпасів — подробиці

12:40 Експерт назвав причини нещодавньої кібератаки на держреєстри

12:29 У Києві пролунав вибух — в небі ворожі дрони

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE