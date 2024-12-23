Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Народний депутат Сергій Євтушок заявив, що законопроєкт про множинне громадянство знецінює саме поняття громадянства. Він буде звертатися з оскарженням до Конституційного суду, якщо його ухвалять.

Про це Сергій Євтушок заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Законопроєкт про множинне громадянство

Євтушок пояснив, що це спричинено надмірно спрощеними умовами для отримання громадянства України.

"Отримати його в онлайн без будь-яких іспитів з історії та української мови, будь-кому, ну це така собі нездорова антиавторитетна ситуація для нашого громадянства", — сказав нардеп.

Політик також наголосив, що звернеться з оскарженням до Конституційного суду, якщо цей законопроєкт ухвалять.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у серпні цього року вніс на розгляд парламенту законопроєкт про множинне громадянство.

Вже 17 грудня Верховна Рада підтримала закон про множинне громадянство. "За" проголосували 247 депутатів.