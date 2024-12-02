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Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

2 декабря 2024 г. 19:11

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19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

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18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

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13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

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19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

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18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

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13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

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13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

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12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

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09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

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08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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В Тбилиси в понедельник, 2 декабря, проходят проевропейские митинги. Люди вышли на улицы пятый вечер подряд.

Посмотреть прямой эфир из Грузии можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Что происходит в Грузии

Люди в Грузии выступают против решения правительства прекратить переговоры о вступлении в ЕС, требуя пересмотра этого шага.

Они собрались у здания парламента. 

Напомним, в Тбилиси протестующие перешли к более радикальным методам, применяя воспалительные смеси типа "коктейлей Молотова".

Также утром 2 декабря силовики оттеснили участников протестов с проспекта Руставели до ближайшей станции метро.

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13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

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13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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