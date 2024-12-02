Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

В Тбилиси в понедельник, 2 декабря, проходят проевропейские митинги. Люди вышли на улицы пятый вечер подряд.

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Что происходит в Грузии

Люди в Грузии выступают против решения правительства прекратить переговоры о вступлении в ЕС, требуя пересмотра этого шага.

Они собрались у здания парламента.

Напомним, в Тбилиси протестующие перешли к более радикальным методам, применяя воспалительные смеси типа "коктейлей Молотова".

Также утром 2 декабря силовики оттеснили участников протестов с проспекта Руставели до ближайшей станции метро.