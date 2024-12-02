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Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

02 грудня 2024 р. 19:11

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19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

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19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

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18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

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Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

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09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
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21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

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У Тбілісі у понеділок, 2 грудня, тривають проєвропейські мітинги. Люди вийшли на вулиці п’ятий вечір поспіль.

Подивитися прямий ефір з Грузії можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Що відбувається у Грузії

Люди в Грузії виступають проти рішення уряду припинити переговори про вступ до ЄС, вимагаючи перегляду цього кроку.

Вони зібралися біля будівлі парламенту. 

Нагадаємо, у Тбілісі протестувальники перейшли до радикальніших методів, застосовуючи запальні суміші типу "коктейлів Молотова".

Також зранку 2 грудня силовики відтіснили учасників протестів з проспекту Руставелі до найближчої станції метро. 

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19:27 Отримати компенсацію за зруйноване РФ житло простіше — деталі

19:27 Як відключатимуть світло в Одесі — графіки на вівторок 3 грудня

19:26 У Львові встановили головну ялинку — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:14 Помер легендарний футболіст, який вигравав Лігу чемпіонів

19:08 Відкриття ялинки — у Львові поділилися планами на Різдво

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17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

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13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

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13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

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09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

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21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

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19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони