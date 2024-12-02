Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

У Тбілісі у понеділок, 2 грудня, тривають проєвропейські мітинги. Люди вийшли на вулиці п’ятий вечір поспіль.

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Що відбувається у Грузії

Люди в Грузії виступають проти рішення уряду припинити переговори про вступ до ЄС, вимагаючи перегляду цього кроку.

Вони зібралися біля будівлі парламенту.

Нагадаємо, у Тбілісі протестувальники перейшли до радикальніших методів, застосовуючи запальні суміші типу "коктейлів Молотова".

Також зранку 2 грудня силовики відтіснили учасників протестів з проспекту Руставелі до найближчої станції метро.