Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

На этой неделе состоится экстренное заседание Совета Украина-НАТО. Одной из тем обсуждения станет применение Россией по Украине новой баллистической ракеты "Орешник".
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE в понедельник, 25 ноября.
О чем будут говорить в эфире
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- когда новоизбранный президент США Дональд Трамп может подготовить план завершения войны РФ против Украины;
- заседание Украина-НАТО;
- страны Европы возобновили обсуждение возможной отправки войск или бойцов ПВК в Украину;
- Сырский встретился с военными и гражданскими блогерами;
- в "Дії" можно будет получить и продлить разрешение на владение оружием.
Кто стал гостями эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
- полковник запаса Генерального Штаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов;
- главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс;
- политолог, общественный деятель Олесь Доний.
Напомним, с 1 декабря бронирование военнообязанных снова будет происходить через портал "Дія".
Ранее мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с военными и гражданскими блоггерами, освещающими военные темы.
Также Сырский поручил командиру каждой бригады создать штатное подразделение рекрутинга.