Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

На этой неделе состоится экстренное заседание Совета Украина-НАТО. Одной из тем обсуждения станет применение Россией по Украине новой баллистической ракеты "Орешник".

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE в понедельник, 25 ноября.

О чем будут говорить в эфире

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

когда новоизбранный президент США Дональд Трамп может подготовить план завершения войны РФ против Украины;

заседание Украина-НАТО;

страны Европы возобновили обсуждение возможной отправки войск или бойцов ПВК в Украину;

Сырский встретился с военными и гражданскими блогерами;

в "Дії" можно будет получить и продлить разрешение на владение оружием.

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;

полковник запаса Генерального Штаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов;

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс;

политолог, общественный деятель Олесь Доний.

Напомним, с 1 декабря бронирование военнообязанных снова будет происходить через портал "Дія".

Ранее мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с военными и гражданскими блоггерами, освещающими военные темы.

Также Сырский поручил командиру каждой бригады создать штатное подразделение рекрутинга.