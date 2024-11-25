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Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

25 листопада 2024 р. 13:02

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13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

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13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

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13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

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08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
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13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

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16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

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13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

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13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Цього тижня відбудеться екстрене засідання Ради Україна-НАТО. Однієї із тем обговорення стане застосування Росією по Україні нової балістичної ракети "Орешнік". 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE у понеділок, 25 листопада. 

Про що говоритимуть в ефірі

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • коли новообраний президент США Дональд Трамп може підготувати план завершення війни РФ проти України;
  • засідання Україна-НАТО;
  • країни Європи відновили обговорення можливої відправки військ або бійців ПВК до України;
  • Сирський зустрівся з військовими та цивільними блогерами;
  • у "Дії" можна буде отримати та продовжити дозвіл на володіння зброєю.

Хто став гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
  • полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов;
  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • політолог, громадський діяч Олесь Доній.

Нагадаємо, з 1 грудня бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через портал "Дія".

Раніше ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми.

Також Сирський дав доручення командиру кожної бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

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12:47 Українські дрони вдарили по нафтобазі в Калузі — ЗМІ

12:44 Удар по середмістю — як одесити пережили сьогоднішню атаку РФ

12:34 Сирський доручив кожному комбригу створити підрозділ рекрутингу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:30 Чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у Резерв+

12:28 Діденко назвала регіони України, які завтра будуть засніжені

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