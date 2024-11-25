Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Цього тижня відбудеться екстрене засідання Ради Україна-НАТО. Однієї із тем обговорення стане застосування Росією по Україні нової балістичної ракети "Орешнік".
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE у понеділок, 25 листопада.
Про що говоритимуть в ефірі
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- коли новообраний президент США Дональд Трамп може підготувати план завершення війни РФ проти України;
- засідання Україна-НАТО;
- країни Європи відновили обговорення можливої відправки військ або бійців ПВК до України;
- Сирський зустрівся з військовими та цивільними блогерами;
- у "Дії" можна буде отримати та продовжити дозвіл на володіння зброєю.
Хто став гостями ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
- полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов;
- головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
- політолог, громадський діяч Олесь Доній.
Нагадаємо, з 1 грудня бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через портал "Дія".
Раніше ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми.
Також Сирський дав доручення командиру кожної бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.