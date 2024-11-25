Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Цього тижня відбудеться екстрене засідання Ради Україна-НАТО. Однієї із тем обговорення стане застосування Росією по Україні нової балістичної ракети "Орешнік".

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE у понеділок, 25 листопада.

Про що говоритимуть в ефірі

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

коли новообраний президент США Дональд Трамп може підготувати план завершення війни РФ проти України;

засідання Україна-НАТО;

країни Європи відновили обговорення можливої відправки військ або бійців ПВК до України;

Сирський зустрівся з військовими та цивільними блогерами;

у "Дії" можна буде отримати та продовжити дозвіл на володіння зброєю.

Хто став гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;

полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

політолог, громадський діяч Олесь Доній.

Нагадаємо, з 1 грудня бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через портал "Дія".

Раніше ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми.

Також Сирський дав доручення командиру кожної бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.