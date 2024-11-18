Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует представить свой "мирный план" для завершения войны в Украине. Это может произойти на встрече лидеров G20 в Бразилии, которая пройдет 19-20 ноября.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE в понедельник, 18 ноября.
О чем будут говорить в эфире
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Куда в России могут достать ATACMS и другие западные ракеты;
- Первые удары ATACMS с дальностью до 306 км по РФ Украина планирует уже в ближайшие дни;
- На следующей неделе Зеленский представит план устойчивости, предназначенный для народа Украины;
- Cын Дональда Трампа назвал "имбециллами" тех, кто позволил Украине бить вглубь РФ.
Кто станет гостями студии Новини.LIVE
Гости сегодняшнего эфира:
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
- спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;
- политтехнолог Тарас Загородний;
- эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- авиационный эксперт Константин Криволап;
- министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Емельян.
Напомним, Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине ударить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.
Франция и Британия также разрешили Украине наносить дальнобойные удары по территории России ракетами SCALP/Storm Shadow.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это решающий момент в борьбе с агрессором.