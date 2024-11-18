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Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

18 ноября 2024 г. 13:02

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13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

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12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

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11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

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11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

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10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

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08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

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08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
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14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
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17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

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05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

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13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

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12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
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14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
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17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

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05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует представить свой "мирный план" для завершения войны в Украине. Это может произойти на встрече лидеров G20 в Бразилии, которая пройдет 19-20 ноября.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE в понедельник, 18 ноября.

О чем будут говорить в эфире

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Куда в России могут достать ATACMS и другие западные ракеты;
  • Первые удары ATACMS с дальностью до 306 км по РФ Украина планирует уже в ближайшие дни;
  • На следующей неделе Зеленский представит план устойчивости, предназначенный для народа Украины;
  • Cын Дональда Трампа назвал "имбециллами" тех, кто позволил Украине бить вглубь РФ.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
  • спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;
  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
  • экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • авиационный эксперт Константин Криволап;
  • министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Емельян.

Напомним, Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине ударить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.

Франция и Британия также разрешили Украине наносить дальнобойные удары по территории России ракетами SCALP/Storm Shadow.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это решающий момент в борьбе с агрессором.

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14:13 Умеров заявил о разработке трех цифровых платформ в 2025 году

14:05 Синоптики предупредили Львовщину об опасной погоде завтра

14:05 В ВСУ назвали ключевые события за 1000 дней войны — инфографика

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:03 Поддержка детей-ВПЛ — какие льготы доступны в ноябре

13:53 Неслучайный удар — Зеленский прокомментировал обстрел Одессы

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11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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