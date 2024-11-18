Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує представити власний "мирний план" для завершення війни в Україні. Це може відбутися на зустрічі лідерів G20 у Бразилії, яка проходитиме 19-20 листопада.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE у понеділок, 18 листопада.

Про що говоритимуть в ефірі

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Куди у Росії можуть дістати ATACMS та інші західні ракети;

Перші удари ATACMS з дальністю до 306 км по РФ Україна планує вже найближчими днями;

Наступного тижня Зеленський представить "план стійкості", призначений для народу України;

Cин Дональда Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дозволив Україні бити вглиб РФ.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;

політтехнолог Тарас Загородній;

експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

авіаційний експерт Костянтин Криволап;

міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні вдарити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.

Франція та Британія також дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії ракетами SCALP/Storm Shadow.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що це вирішальний момент у боротьбі з агресором.