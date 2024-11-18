Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE arrow
Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

18 листопада 2024 р. 13:02

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує представити власний "мирний план" для завершення війни в Україні. Це може відбутися на зустрічі лідерів G20 у Бразилії, яка проходитиме 19-20 листопада.  

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE у понеділок, 18 листопада.

Про що говоритимуть в ефірі

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Куди у Росії можуть дістати ATACMS та інші західні ракети;
  • Перші удари ATACMS з дальністю до 306 км по РФ Україна планує вже найближчими днями;
  • Наступного тижня Зеленський представить "план стійкості", призначений для народу України;
  • Cин Дональда Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дозволив Україні бити вглиб РФ.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;
  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • авіаційний експерт Костянтин Криволап;
  • міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні вдарити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.

Франція та Британія також дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії ракетами SCALP/Storm Shadow. 

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що це вирішальний момент у боротьбі з агресором.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:34 Посадовців Укроборонпрому засудили за розтрату 3,5 млн гривень

13:28 Стало відомо, коли Нова пошта почне працювати у США

13:23 У столиці Індії рекордний смог "закрив" усі школи

13:13 Російський удар по Одесі — багато загиблих і поранених

13:07 Жінка пропонувала прикордонникам 3000 дол. за виїзд родича

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Агропросперіс Банк визнано найкращим на конкурсі "Банк Року-2024"

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

12:54 У Кремлі відреагували на дозвіл США бити по території РФ

12:52 У Франції неоднозначно висловилися щодо далекобійних ударів по РФ

12:50 До використання у ЗСУ допустили FPV-комплекс "Вихор"

13:34 Посадовців Укроборонпрому засудили за розтрату 3,5 млн гривень

13:28 Стало відомо, коли Нова пошта почне працювати у США

13:23 У столиці Індії рекордний смог "закрив" усі школи

13:13 Російський удар по Одесі — багато загиблих і поранених

13:07 Жінка пропонувала прикордонникам 3000 дол. за виїзд родича

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Агропросперіс Банк визнано найкращим на конкурсі "Банк Року-2024"

12:54 У Кремлі відреагували на дозвіл США бити по території РФ

12:52 У Франції неоднозначно висловилися щодо далекобійних ударів по РФ

12:50 До використання у ЗСУ допустили FPV-комплекс "Вихор"

12:44 СБУ затримала російських агентів, які готували теракти у Харкові

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК