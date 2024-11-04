"Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Украина может столкнуться с самой тяжелой зимой в связи с дефицитом электроэнергии. Если враг продолжит атаковать атомные электростанции, то света может не быть до 20 часов в сутки.

Смотрите эфир в 17:50 на Новини.LIVE.

Главные темы эфира

Майя Санду победила на выборах президента Молдовы;

Украина нуждается в европейских правилах на энергорынке для преодоления дефицита мощностей;

украинцам в октябре насчитали втрое больше средств по программе Национального кэшбека, чем в сентябре;

Украина сократила импорт электроэнергии до шестимесячного минимума;

Украина экспортировала рекордное количество товаров;

украинцам перечислили субсидии на отопительный сезон;

СМИ "засветили" соглашение, которое РФ предлагала Украине в начале вторжения;

В Чехии разрешили нескольким десяткам граждан вступить в ряды ВСУ.

Гостями студии Новини.LIVE станут

народный депутат Украины, ''Слуга народа'' Олег Дунда;

председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;

войсковой юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Леся Забуранная;

член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

политтехнолог, партнер компании "SIC Group Ukrainе" Екатерина Одарченко;

генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Маю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии.

В ходе телефонного разговора Зеленского с президентом Молдовы Маей Санду был обсужден путь к членству Украины в Европейском Союзе.