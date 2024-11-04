"Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Украина может столкнуться с самой тяжелой зимой в связи с дефицитом электроэнергии. Если враг продолжит атаковать атомные электростанции, то света может не быть до 20 часов в сутки.
Смотрите эфир в 17:50 на Новини.LIVE.
Главные темы эфира
- Майя Санду победила на выборах президента Молдовы;
- Украина нуждается в европейских правилах на энергорынке для преодоления дефицита мощностей;
- украинцам в октябре насчитали втрое больше средств по программе Национального кэшбека, чем в сентябре;
- Украина сократила импорт электроэнергии до шестимесячного минимума;
- Украина экспортировала рекордное количество товаров;
- украинцам перечислили субсидии на отопительный сезон;
- СМИ "засветили" соглашение, которое РФ предлагала Украине в начале вторжения;
- В Чехии разрешили нескольким десяткам граждан вступить в ряды ВСУ.
Гостями студии Новини.LIVE станут
- народный депутат Украины, ''Слуга народа'' Олег Дунда;
- председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
- войсковой юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Леся Забуранная;
- член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
- политтехнолог, партнер компании "SIC Group Ukrainе" Екатерина Одарченко;
- генерал-майор запаса Сергей Кривонос.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Маю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии.
В ходе телефонного разговора Зеленского с президентом Молдовы Маей Санду был обсужден путь к членству Украины в Европейском Союзе.