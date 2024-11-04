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"Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

"Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

4 ноября 2024 г. 17:54

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17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

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14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

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13:08Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

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12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

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08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
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15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

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23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

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15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

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12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

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10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

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17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

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10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Украина может столкнуться с самой тяжелой зимой в связи с дефицитом электроэнергии. Если враг продолжит атаковать атомные электростанции, то света может не быть до 20 часов в сутки.

Смотрите эфир в 17:50 на Новини.LIVE.

Главные темы эфира

  • Майя Санду победила на выборах президента Молдовы;
  • Украина нуждается в европейских правилах на энергорынке для преодоления дефицита мощностей;
  • украинцам в октябре насчитали втрое больше средств по программе Национального кэшбека, чем в сентябре;
  • Украина сократила импорт электроэнергии до шестимесячного минимума;
  • Украина экспортировала рекордное количество товаров;
  • украинцам перечислили субсидии на отопительный сезон;
  • СМИ "засветили" соглашение, которое РФ предлагала Украине в начале вторжения;
  • В Чехии разрешили нескольким десяткам граждан вступить в ряды ВСУ.

Гостями студии Новини.LIVE станут

  • народный депутат Украины, ''Слуга народа'' Олег Дунда;
  • председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • войсковой юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Леся Забуранная;
  • член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • политтехнолог, партнер компании "SIC Group Ukrainе" Екатерина Одарченко;
  • генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Маю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии.

В ходе телефонного разговора Зеленского с президентом Молдовы Маей Санду был обсужден путь к членству Украины в Европейском Союзе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:12 Германия предлагает Украине альтернативу НАТО — СМИ

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