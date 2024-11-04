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"Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

"Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

04 листопада 2024 р. 17:54

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17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

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17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

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14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

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08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

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15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

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23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

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15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

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12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

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10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Україна може зіткнутися із найважчою зимою у зв'язку із дефіцитом електроенергії. Якщо ворог продовжить атакувати атомні електростанції, то світла може не бути до 20 годин на добу.

Дивіться ефір о 17:50 на Новини.LIVE.

Головні теми ефіру 

  • Мая Санду перемогла на виборах президента Молдови;
  • Україна потребує європейських правил на енергоринку для подолання дефіциту потужностей;
  • українцям у жовтні нарахували втричі більше коштів за програмою Національного кешбеку, ніж у вересні;
  • Україна скоротила імпорт електроенергії до шестимісячного мінімуму;
  • Україна експортувала рекордну кількість товарів;
  • українцям перерахували субсидії на опалювальний сезон;
  • ЗМІ "засвітили" угоду, яку РФ пропонувала Україні на початку вторгнення;
  • У Чехії дозволили кільком десяткам громадян вступити до лав ЗСУ.

Гостями студії Новини.LIVE стануть

  • народний депутат України, Слуга Народу Олег Дунда;
  • Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • військой юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна;
  • Член делегації ПАРЄ, Народний депутат України, Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • політтехнолог, партнер компанії "SIC Group Ukrainе" Катерина Одарченко;
  • генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. 

Під час телефонної розмови Зеленського з президенткою Молдови Маєю Санду було обговорено шлях до членства України в Європейському Союзі.

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17:27 Суд виніс вирок зрадниці, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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