"Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Україна може зіткнутися із найважчою зимою у зв'язку із дефіцитом електроенергії. Якщо ворог продовжить атакувати атомні електростанції, то світла може не бути до 20 годин на добу.
Дивіться ефір о 17:50 на Новини.LIVE.
Головні теми ефіру
- Мая Санду перемогла на виборах президента Молдови;
- Україна потребує європейських правил на енергоринку для подолання дефіциту потужностей;
- українцям у жовтні нарахували втричі більше коштів за програмою Національного кешбеку, ніж у вересні;
- Україна скоротила імпорт електроенергії до шестимісячного мінімуму;
- Україна експортувала рекордну кількість товарів;
- українцям перерахували субсидії на опалювальний сезон;
- ЗМІ "засвітили" угоду, яку РФ пропонувала Україні на початку вторгнення;
- У Чехії дозволили кільком десяткам громадян вступити до лав ЗСУ.
Гостями студії Новини.LIVE стануть
- народний депутат України, Слуга Народу Олег Дунда;
- Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
- військой юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна;
- Член делегації ПАРЄ, Народний депутат України, Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
- політтехнолог, партнер компанії "SIC Group Ukrainе" Катерина Одарченко;
- генерал-майор запасу Сергій Кривонос.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.
Під час телефонної розмови Зеленського з президенткою Молдови Маєю Санду було обговорено шлях до членства України в Європейському Союзі.