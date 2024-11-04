"Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Україна може зіткнутися із найважчою зимою у зв'язку із дефіцитом електроенергії. Якщо ворог продовжить атакувати атомні електростанції, то світла може не бути до 20 годин на добу.

Дивіться ефір о 17:50 на Новини.LIVE.

Головні теми ефіру

Мая Санду перемогла на виборах президента Молдови;

Україна потребує європейських правил на енергоринку для подолання дефіциту потужностей;

українцям у жовтні нарахували втричі більше коштів за програмою Національного кешбеку, ніж у вересні;

Україна скоротила імпорт електроенергії до шестимісячного мінімуму;

Україна експортувала рекордну кількість товарів;

українцям перерахували субсидії на опалювальний сезон;

ЗМІ "засвітили" угоду, яку РФ пропонувала Україні на початку вторгнення;

У Чехії дозволили кільком десяткам громадян вступити до лав ЗСУ.

Гостями студії Новини.LIVE стануть

народний депутат України, Слуга Народу Олег Дунда;

Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

військой юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна;

Член делегації ПАРЄ, Народний депутат України, Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

політтехнолог, партнер компанії "SIC Group Ukrainе" Катерина Одарченко;

генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.

Під час телефонної розмови Зеленського з президенткою Молдови Маєю Санду було обговорено шлях до членства України в Європейському Союзі.