Минобороны обратилось к США за помощью — эфир Вечір.LIVE

В Министерстве обороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединенных Штатов. Ведомство запросило телефонный разговор с коллегами США.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают такие темы:

Северная Корея планирует отправить на фронт в Украину до 30 тыс. солдат, — CNN;

Путин продолжает отклонять перемирие с Украиной, — Макрон;

Путин отказался от прекращения огня в Украине в разговоре с Макроном, — Bloomberg;

Германия финансирует 500 ударных дронов для Украины.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины от партии "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;

политтехнолог, партнер компании SIC Group USA Екатерина Одарченко;

депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам местного самоуправления и внешних связей Динара Габибулаева;

депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Алла Шлапак;

член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;

эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 гг.) Виктор Глеба;

депутат Киевского городского совета от партии "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;

архитектор, руководитель креативного отдела Archimatika Николай Морозов;

эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;

CEO Atlas Festival Павел Немерюк.

По предварительным данным, появилась информация о возможном временном прекращении Соединенными Штатами поставок отдельных образцов зенитного вооружения и высокоточного оружия для Украины со стороны Пентагона.

Недавно стало известно, что в Херсонской области для предпринимателей стартовала программа помощи при финансовой поддержке США.