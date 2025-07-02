Міноборони звернулось до США щодо допомоги — ефір Вечір.LIVE

В Міністерстві оборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів. Відомство запросило телефонну розмову з колегами США.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

Північна Корея планує відправити на фронт в Україні до 30 тис. солдатів, — CNN;

Путін продовжує відхиляти перемир'я з Україною, — Макрон;

Путін відмовився від припинення вогню в Україні у розмові з Макроном, – Bloomberg;

Німеччина фінансує 500 ударних дронів для України.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України від партії "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;

політтехнолог, партнер компанії SIC Group USA Катерина Одарченко;

депутатка Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність", перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків Дінара Габібулаєва;

депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак;

член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;

експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008 рр.) Віктор Глеба;

депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;

архітектор, керівник креативного відділу Archimatika Микола Морозов;

експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;

CEO Atlas Festival Павло Немерюк.

За попередніми даними, з’явилася інформація про можливе тимчасове припинення Сполученими Штатами поставок окремих зразків зенітного озброєння та високоточної зброї для України з боку Пентагону.

Нещодавно стало відомо, що у Херсонській області для підприємців стартувала програма допомоги за фінансової підтримки США.