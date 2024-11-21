Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Разрешение США наносить удары по военным целям на территории РФ ракетами ATACMS, передача Украине истребителей F-16 и реформы в Минобороны по ТЦК — главные темы эфира Остаповець_LIVE, журналистки Галины Остаповец.

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Эфир Остаповець.LIVE

США разрешили бить по военным целям на территории РФ ракетами ATACMS и первая атака Украины межконтинентальной ракетой "Рубеж".

Дания до конца года передаст Украине обещанные истребители F-16 в количестве 19 штук.

Минобороны запускает масштабные реформы в ведомстве. В частности, некоторые из них будут касаться ТЦК и должны уменьшить бусификацию в Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у ракеты, которой Россия сегодня ночью била по Днепру, есть все признаки нового оружия — российской межконтинентальной баллистической ракеты. Глава государства сказал, что сейчас продолжаются экспертизы.

Посол Украины в Великобритании и эксголовком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в 2024 году началась Третья мировая война. Также он привел доводы такого вывода.