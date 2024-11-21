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Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

21 ноября 2024 г. 20:49

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20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

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20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

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19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

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11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

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Разрешение США наносить удары по военным целям на территории РФ ракетами ATACMS, передача Украине истребителей F-16 и реформы в Минобороны по ТЦК — главные темы эфира Остаповець_LIVE, журналистки Галины Остаповец.

Посмотреть эфир можно здесь.

Эфир Остаповець.LIVE

  • США разрешили бить по военным целям на территории РФ ракетами ATACMS и первая атака Украины межконтинентальной ракетой "Рубеж".
  • Дания до конца года передаст Украине обещанные истребители F-16 в количестве 19 штук.
  • Минобороны запускает масштабные реформы в ведомстве. В частности, некоторые из них будут касаться ТЦК и должны уменьшить бусификацию в Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у ракеты, которой Россия сегодня ночью била по Днепру, есть все признаки нового оружия — российской межконтинентальной баллистической ракеты. Глава государства сказал, что сейчас продолжаются экспертизы.

Посол Украины в Великобритании и эксголовком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в 2024 году началась Третья мировая война. Также он привел доводы такого вывода.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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