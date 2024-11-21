Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Дозвіл США завдавати ударів по військових цілях на території РФ ракетами ATACMS, передача Україні винищувачів F-16 та реформи у Міноборони щодо ТЦК — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

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Ефір Остаповець.LIVE

США дозволили бити по військових цілях на території РФ ракетами ATACMS та перша атака України міжконтинентальною ракетою "Рубіж".

Данія до кінця року передасть Україні обіцяні винищувачі F-16 у кількості 19 штук.

Міноборони запускає масштабні реформи у відомстві. Зокрема, деякі з них стосуватимуться ТЦК і мають зменшити бусифікацію в Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ракета, якою Росія сьогодні вночі била по Дніпру, має всі ознаки нової зброї — російської міжконтинентальної балістичної ракети. Голова держави сказав, що зараз тривають експертизи.

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році розпочалася Третя світова війна. Також він навів аргументи такого висновку.

