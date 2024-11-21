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Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

21 листопада 2024 р. 20:49

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20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

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20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

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19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

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Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

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Дозвіл США завдавати ударів по військових цілях на території РФ ракетами ATACMS, передача Україні винищувачів F-16 та реформи у Міноборони щодо ТЦК — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна тут.

Ефір Остаповець.LIVE 

  • США дозволили бити по військових цілях на території РФ ракетами ATACMS та перша атака України міжконтинентальною ракетою "Рубіж".
  • Данія до кінця року передасть Україні обіцяні винищувачі F-16 у кількості 19 штук.
  • Міноборони запускає масштабні реформи у відомстві. Зокрема, деякі з них стосуватимуться ТЦК і мають зменшити бусифікацію в Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ракета, якою Росія сьогодні вночі била по Дніпру, має всі ознаки нової зброї — російської міжконтинентальної балістичної ракети. Голова держави сказав, що зараз тривають експертизи. 

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році розпочалася Третя світова війна. Також він навів аргументи такого висновку. 
 

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20:18 Синоптки попередили про погіршення погоди на Львівщині завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:14 Ребров не сам вирішив залишити Довбика у запасі на гру з Албанією

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