Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

В среду, 12 марта, президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Париже с главами генеральных штабов более 30 стран. Они готовы помочь предоставить гарантии безопасности Украине.

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Что известно о встрече политиков в Париже

Среди участников будут министры обороны Германии, Италии, Польши, Великобритании и Франции, а также представители ЕС и НАТО.

Основной темой встречи будет обсуждение дальнейших шагов в поддержке Украины. На созванной встрече в Париже Макрон призвал военачальников около тридцати стран начать разработку "плана для определения надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения "мирного соглашения" с Россией.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако для этого есть одно условие.

Впоследствии Макрон сделал новое заявление, в котором сказал, что Путин не держит слова и нарушает договоренности. Это, в частности, показывают Минские соглашения.