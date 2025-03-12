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Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

12 марта 2025 г. 15:58

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

В среду, 12 марта, президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Париже с главами генеральных штабов более 30 стран. Они готовы помочь предоставить гарантии безопасности Украине.

Видео можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

Что известно о встрече политиков в Париже

Среди участников будут министры обороны Германии, Италии, Польши, Великобритании и Франции, а также представители ЕС и НАТО.

Основной темой встречи будет обсуждение дальнейших шагов в поддержке Украины. На созванной встрече в Париже Макрон призвал военачальников около тридцати стран начать разработку "плана для определения надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения "мирного соглашения" с Россией.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако для этого есть одно условие.

Впоследствии Макрон сделал новое заявление, в котором сказал, что Путин не держит слова и нарушает договоренности. Это, в частности, показывают Минские соглашения.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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