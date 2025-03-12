Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

У середу, 12 березня, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся в Парижі з головами генеральних штабів понад 30 країн. Вони готові допомогти надати гарантії безпеки Україні.

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Що відомо про зустріч політиків у Парижі

Серед учасників будуть міністри оборони Німеччини, Італії, Польщі, Великої Британії та Франції, а також представники ЄС та НАТО.

Основною темою зустрічі буде обговорення подальших кроків у підтримці України. На скликаній зустрічі в Парижі Макрон закликав воєначальників близько тридцяти країн розпочати розробку "плану для визначення надійних гарантій безпеки" для України в разі укладення "мирної угоди" з Росією.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий говорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак для цього є одна умова.

Згодом Макрон зробив нову заяву, в якій сказав, що Путін не тримає слова і порушує домовленості. Це, зокрема, показують Мінські угоди.