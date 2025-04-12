Министры финансов ЕС делают заявления после встречи — прямой эфир

В Варшаве, Польша, состоялась встреча министров финансов Европейского Союза. После нее они выступают с заявлениями на пресс-конференции.
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Пресс-конференция после встречи министров финансов ЕС
Известно, что приоритетами являются:
- экономическая безопасность Европы;
- дальнейшие финансовые шаги в поддержку Украины;
- реагирование на угрозы от России.
Напомним, с начала 2025 года европейские страны предоставили более 23 миллиардов евро на укрепление обороноспособности Украины.
Кроме того, ЕС выделит миллиард евро на нужды украинского оборонно-промышленного комплекса. Средства поступят из доходов от замороженных активов России.