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Міністри фінансів ЄС роблять заяви після зустрічі — прямий ефір

Міністри фінансів ЄС роблять заяви після зустрічі — прямий ефір

12 квітня 2025 р. 13:20

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У Варшаві, Польща, відбулася зустріч міністрів фінансів Європейського Союзу. Після неї вони виступають із заявами на пресконференції.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція після зустрічі міністрів фінансів ЄС

Відомо, що пріоритетами є:

  • економічна безпека Європи;
  • подальші фінансові кроки на підтримку України;
  • реагування на загрози від Росії.

Нагадаємо, з початку 2025 року європейські країни надали понад 23 мільярди євро на зміцнення обороноздатності України.

Крім того, ЄС виділить мільярд євро на потреби українського оборонно-промислового комплексу. Кошти надійдуть із прибутків від заморожених активів Росії.

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14:20 Під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:15 Редакція Новини.LIVE перепрошує за поширення відео роботи ППО

14:14 Жінка з Одещини зливала в мережу місця дій ТЦК — як покарали

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