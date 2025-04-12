Міністри фінансів ЄС роблять заяви після зустрічі — прямий ефір

У Варшаві, Польща, відбулася зустріч міністрів фінансів Європейського Союзу. Після неї вони виступають із заявами на пресконференції.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція після зустрічі міністрів фінансів ЄС

Відомо, що пріоритетами є:

економічна безпека Європи;

подальші фінансові кроки на підтримку України;

реагування на загрози від Росії.

Нагадаємо, з початку 2025 року європейські країни надали понад 23 мільярди євро на зміцнення обороноздатності України.

Крім того, ЄС виділить мільярд євро на потреби українського оборонно-промислового комплексу. Кошти надійдуть із прибутків від заморожених активів Росії.