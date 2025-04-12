Міністри фінансів ЄС роблять заяви після зустрічі — прямий ефір

У Варшаві, Польща, відбулася зустріч міністрів фінансів Європейського Союзу. Після неї вони виступають із заявами на пресконференції.
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Пресконференція після зустрічі міністрів фінансів ЄС
Відомо, що пріоритетами є:
- економічна безпека Європи;
- подальші фінансові кроки на підтримку України;
- реагування на загрози від Росії.
Нагадаємо, з початку 2025 року європейські країни надали понад 23 мільярди євро на зміцнення обороноздатності України.
Крім того, ЄС виділить мільярд євро на потреби українського оборонно-промислового комплексу. Кошти надійдуть із прибутків від заморожених активів Росії.