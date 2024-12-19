У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал причины, по которым военные самовольно покидают часть. В частности, проблема дефицита оружия.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 09:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;
- народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- адвокат Алексей Шалару;
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- военный адвокат и юрист Центра предоставления поддержки ветеранов Роман Лихачев.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- Сырский назвал причину операции ВСУ в Курской области;
- саммит в Брюсселе: даст ли Запад Украине достаточное количество ПВО;
- в Офисе президента объяснили, почему военные иду т в СЗЧ.
Напомним, среди причин СЗЧ в армии Подоляк отметил проблемы в качестве управления на среднем или высшем уровне, а также сложные социальные отношения.
А Сырский заявил, что в этом году на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат.