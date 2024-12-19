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У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024 г. 9:00

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
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22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

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21:45Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

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19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

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18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

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17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

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13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал причины, по которым военные самовольно покидают часть. В частности, проблема дефицита оружия.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 09:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • адвокат Алексей Шалару;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • военный адвокат и юрист Центра предоставления поддержки ветеранов Роман Лихачев.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • Сырский назвал причину операции ВСУ в Курской области;
  • саммит в Брюсселе: даст ли Запад Украине достаточное количество ПВО;
  • в Офисе президента объяснили, почему военные иду т в СЗЧ.

Напомним, среди причин СЗЧ в армии Подоляк отметил проблемы в качестве управления на среднем или высшем уровне, а также сложные социальные отношения.

А Сырский заявил, что в этом году на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат.

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09:04 Азовское море под угрозой — как повлияет затонувшие танкеры РФ

08:57 OpenAI представила новый способ использования ChatGPT

08:52 В Харьковской области ввели карантин из-за кота — что произошло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:50 Оккупанты прорываются на направлениях — сводка Генштаба

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

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19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

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18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

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17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

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13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны