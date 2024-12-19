У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал причины, по которым военные самовольно покидают часть. В частности, проблема дефицита оружия.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 09:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

адвокат Алексей Шалару;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

военный адвокат и юрист Центра предоставления поддержки ветеранов Роман Лихачев.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

Сырский назвал причину операции ВСУ в Курской области;

саммит в Брюсселе: даст ли Запад Украине достаточное количество ПВО;

в Офисе президента объяснили, почему военные иду т в СЗЧ.

Напомним, среди причин СЗЧ в армии Подоляк отметил проблемы в качестве управления на среднем или высшем уровне, а также сложные социальные отношения.

А Сырский заявил, что в этом году на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат.