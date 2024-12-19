У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав причини, чому військові самовільно залишають частину. Зокрема, проблемою є дефіцит зброї.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 09:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;
- народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- адвокат Олексій Шалару;
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- військовий адвокат і юрист Центру надання підтримки ветеранів Роман Лихачов.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- Сирський назвав причину операції ЗСУ в Курській області;
- саміт у Брюсселі: чи дасть Захід Україні достатню кількість ППО;
- в Офісі президента пояснили, чому військові йдуть у СЗЧ.
Нагадаємо, серед причин СЗЧ в армії Подоляк зазначив проблеми в якості управління на середньому чи вищому рівні, а також складні соціальні стосунки.
А Сирський заявив, що цього року на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів.