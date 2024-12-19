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У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024 р. 09:00

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09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
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22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

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21:45Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

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19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

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18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

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17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

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15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

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13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

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09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав причини, чому військові самовільно залишають частину. Зокрема, проблемою є дефіцит зброї.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 09:00. 

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;
  • народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • адвокат Олексій Шалару;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський; 
  • військовий адвокат і юрист Центру надання підтримки ветеранів Роман Лихачов.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • Сирський назвав причину операції ЗСУ в Курській області;
  • саміт у Брюсселі: чи дасть Захід Україні достатню кількість ППО;
  • в Офісі президента пояснили, чому військові йдуть у СЗЧ.

Нагадаємо, серед причин СЗЧ в армії Подоляк зазначив проблеми в якості управління на середньому чи вищому рівні, а також складні соціальні стосунки.

А Сирський заявив, що цього року на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів.

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09:04 Азовське моря під загрозою — як вплине затонулі танкери РФ

08:57 OpenAI представила новий спосіб користування ChatGPT

08:52 На Харківщині запровадили карантин через кота — що сталося

08:50 Окупанти прориваються на декількох напрямках — зведення Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:45 Тарифи у 2025 році — чи підвищать ціну на газ з 1 січня

08:44 У Філадельфії відбувся забіг на підтримку героїв "Азовсталі"

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09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
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22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

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15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

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13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни