У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав причини, чому військові самовільно залишають частину. Зокрема, проблемою є дефіцит зброї.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 09:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;

народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

адвокат Олексій Шалару;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

військовий адвокат і юрист Центру надання підтримки ветеранів Роман Лихачов.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

Сирський назвав причину операції ЗСУ в Курській області;

саміт у Брюсселі: чи дасть Захід Україні достатню кількість ППО;

в Офісі президента пояснили, чому військові йдуть у СЗЧ.

Нагадаємо, серед причин СЗЧ в армії Подоляк зазначив проблеми в якості управління на середньому чи вищому рівні, а також складні соціальні стосунки.

А Сирський заявив, що цього року на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів.