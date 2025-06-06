Мерц сделал заявление после разговора с Трампом — эфир Вечер.LIVE

В четверг, 5 июня, канцлер Германии Фридрих Мерц совершил первый визит к президенту США Дональду Трампу. После этого он выступил с заявлением.
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Эфир Вечер.LIVE
Гостями эфира Вечер.LIVE стали:
- Владимир Крейденко, народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Между Дональдом Трампом и Илоном Маском — публичный конфликт
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
- Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БПЛА "Первый контакт";
- Виталий Бала, директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;
- Александр Левченко, дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017 гг.);
- Ростислав Кравец, адвокат, юрист;
- Андрей Садовый, городской голова г. Львов.
Среди других тем:
- Европа способна заменить военную помощь США Украине, — генерал Бундесвера;
- НАТО выделит Украине €20 миллиардов на помощь в сфере безопасности;
- Трамп может прекратить поддержку Украины после атаки на российские стратегические бомбардировщики, — The Atlantic;
- Зеленский: РФ ищет, как еще затянуть войну.
Напомним, что президент США Дональд Трамп высказался относительно полномасштабного вторжения России в Украину. В своем комментарии он призвал к прекращению военных действий, сравнив конфликт с "ссорой между двумя маленькими детьми".
Также один из журналистов на пресс-конференции задал вопрос Трампу, готов ли он усилить давление на Россию.