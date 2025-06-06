Мерц сделал заявление после разговора с Трампом — эфир Вечер.LIVE

В четверг, 5 июня, канцлер Германии Фридрих Мерц совершил первый визит к президенту США Дональду Трампу. После этого он выступил с заявлением.

Посмотреть эфир Вечер.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечер.LIVE

Гостями эфира Вечер.LIVE стали:

Владимир Крейденко, народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Между Дональдом Трампом и Илоном Маском — публичный конфликт

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";

Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БПЛА "Первый контакт";

Виталий Бала, директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;

Александр Левченко, дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017 гг.);

Ростислав Кравец, адвокат, юрист;

Андрей Садовый, городской голова г. Львов.

Среди других тем:

Европа способна заменить военную помощь США Украине, — генерал Бундесвера;

НАТО выделит Украине €20 миллиардов на помощь в сфере безопасности;

Трамп может прекратить поддержку Украины после атаки на российские стратегические бомбардировщики, — The Atlantic;

Зеленский: РФ ищет, как еще затянуть войну.

Напомним, что президент США Дональд Трамп высказался относительно полномасштабного вторжения России в Украину. В своем комментарии он призвал к прекращению военных действий, сравнив конфликт с "ссорой между двумя маленькими детьми".

Также один из журналистов на пресс-конференции задал вопрос Трампу, готов ли он усилить давление на Россию.