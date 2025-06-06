Мерц зробив гучну заяву після розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

У четвер, 5 червня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц здійснив перший візит до президента США Дональда Трампа. Після цього він виступив із заявою.

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Ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали:

Володимир Крейденко, народний депутат України від партії "Слуга Народу", Комітет з питань транспорту та інфраструктури;

Між Дональдом Трампом та Ілоном Маском — публічний конфлікт

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Валерій Боровик, голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БПЛА "Перший контакт";

Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог;

Олександр Левченко, дипломат, Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині (2010-2017 рр.);

Ростислав Кравець, адвокат, юрист;

Андрій Садовий, міський голова м. Львів.

Серед інших тем:

Європа здатна замінити військову допомогу США Україні, — генерал Бундесверу;

НАТО виділить Україні €20 мільярдів на безпекову допомогу;

Трамп може припинити підтримку України після атаки на російські стратегічні бомбардувальники, — The Atlantic;

Зеленський: РФ шукає, як ще затягнути війну.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловився щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У своєму коментарі він закликав до припинення воєнних дій, порівнявши конфлікт із "сваркою між двома малими дітьми".

Також один із журналістів на пресконференції поставив запитання Трампу, чи готовий він посилити тиск на Росію.