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Мерц заявил о разрешении на дальнобойные удары — эфир День.LIVE

Мерц заявил о разрешении на дальнобойные удары — эфир День.LIVE

26 мая 2025 г. 17:50

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзники сняли ограничения для Украины по использованию дальнобойного оружия по России. В то же время существует вероятность предоставления Германией ракет Taurus.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;
  • авиаэксперт Богдан Долинце;
  • депутат Госдумы РФ (2007-2011, 2011-2016 гг.) Илья Пономарев;
  • директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Союзники сняли ограничения на дальность ударов западным оружием по России, — Мерц;
  • Украина очень вероятно получит немецкие крылатые ракеты Taurus, — Clash Report;
  • Запасы ракет к ЗРК Patriot, предоставленные при администрации Байдена, почти исчерпаны, — WP;
  • Разведка США признала, что Путин готов воевать в течение 2025 года, несмотря на заявления о переговорах;
  • Путин хочет всю Украину, он абсолютно сошел с ума, — Трамп.

Напомним, Президент США Дональд Трамп раскритиковал российского диктатора Владимира Путина из-за его намерений относительно продолжения войны в Украине.

Также он отреагировал на усиление обстрелов Украины российскими ракетами и дронами.

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