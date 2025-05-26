Мерц заявил о разрешении на дальнобойные удары — эфир День.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзники сняли ограничения для Украины по использованию дальнобойного оружия по России. В то же время существует вероятность предоставления Германией ракет Taurus.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политтехнолог Руслан Рохов;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;
- авиаэксперт Богдан Долинце;
- депутат Госдумы РФ (2007-2011, 2011-2016 гг.) Илья Пономарев;
- директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Союзники сняли ограничения на дальность ударов западным оружием по России, — Мерц;
- Украина очень вероятно получит немецкие крылатые ракеты Taurus, — Clash Report;
- Запасы ракет к ЗРК Patriot, предоставленные при администрации Байдена, почти исчерпаны, — WP;
- Разведка США признала, что Путин готов воевать в течение 2025 года, несмотря на заявления о переговорах;
- Путин хочет всю Украину, он абсолютно сошел с ума, — Трамп.
Напомним, Президент США Дональд Трамп раскритиковал российского диктатора Владимира Путина из-за его намерений относительно продолжения войны в Украине.
Также он отреагировал на усиление обстрелов Украины российскими ракетами и дронами.