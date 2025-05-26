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Мерц заявив про дозвіл ЗСУ на далекобійні удари — ефір День.LIVE

Мерц заявив про дозвіл ЗСУ на далекобійні удари — ефір День.LIVE

26 травня 2025 р. 17:50

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17:01 Трамп виступає з промовою перед військовими — прямий ефір

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що союзники зняли обмеження для України щодо використання далекобійної зброї по Росії. Водночас існує вірогідність надання Німеччиною ракет Taurus.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;
  • авіаексперт Богдан Долінце;
  • депутат Держдуми РФ (2007-2011, 2011-2016 рр.) Ілля Пономарьов;
  • директорка з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Союзники зняли обмеження на дальність ударів західною зброєю по Росії, — Мерц;
  • Україна дуже ймовірно отримає німецькі крилаті ракети Taurus, — Clash Report;
  • Запаси ракет до ЗРК Patriot, надані за адміністрації Байдена, майже вичерпані, — WP;
  • Розвідка США визнала, що Путін готовий воювати протягом 2025 року, попри заяви про переговори;
  • Путін хоче всю Україну, він абсолютно збожеволів, — Трамп.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп розкритикував російського диктатора Володимира Путіна через його наміри щодо продовження війни в Україні.

Також він відреагував на посилення обстрілів України російськими ракетами та дронами. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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