Мерц заявив про дозвіл ЗСУ на далекобійні удари — ефір День.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що союзники зняли обмеження для України щодо використання далекобійної зброї по Росії. Водночас існує вірогідність надання Німеччиною ракет Taurus.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політтехнолог Руслан Рохов;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;

авіаексперт Богдан Долінце;

депутат Держдуми РФ (2007-2011, 2011-2016 рр.) Ілля Пономарьов;

директорка з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Союзники зняли обмеження на дальність ударів західною зброєю по Росії, — Мерц;

Україна дуже ймовірно отримає німецькі крилаті ракети Taurus, — Clash Report;

Запаси ракет до ЗРК Patriot, надані за адміністрації Байдена, майже вичерпані, — WP;

Розвідка США визнала, що Путін готовий воювати протягом 2025 року, попри заяви про переговори;

Путін хоче всю Україну, він абсолютно збожеволів, — Трамп.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп розкритикував російського диктатора Володимира Путіна через його наміри щодо продовження війни в Україні.

Також він відреагував на посилення обстрілів України російськими ракетами та дронами.