Мерц заявив про дозвіл ЗСУ на далекобійні удари — ефір День.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що союзники зняли обмеження для України щодо використання далекобійної зброї по Росії. Водночас існує вірогідність надання Німеччиною ракет Taurus.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політтехнолог Руслан Рохов;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;
- авіаексперт Богдан Долінце;
- депутат Держдуми РФ (2007-2011, 2011-2016 рр.) Ілля Пономарьов;
- директорка з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Союзники зняли обмеження на дальність ударів західною зброєю по Росії, — Мерц;
- Україна дуже ймовірно отримає німецькі крилаті ракети Taurus, — Clash Report;
- Запаси ракет до ЗРК Patriot, надані за адміністрації Байдена, майже вичерпані, — WP;
- Розвідка США визнала, що Путін готовий воювати протягом 2025 року, попри заяви про переговори;
- Путін хоче всю Україну, він абсолютно збожеволів, — Трамп.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп розкритикував російського диктатора Володимира Путіна через його наміри щодо продовження війни в Україні.
Також він відреагував на посилення обстрілів України російськими ракетами та дронами.