Мерц и фон дер Ляйен делают заявления об Украине — трансляция

В пятницу, 9 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проводят совместную пресс-конференцию. Политики делают важные заявления.

Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Пресс-конференция Мерца и фон дер Ляйен

Мерц и фон дер Ляйен выступают с заявлениями во время пресс-конференции. Речь идет о ключевых политических вопросах, а также о войне в Украине.

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц согласился с тезисом о том, что Россия должна прекратить огонь.

А Урсула фон дер Ляйен в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила неизменную поддержку Украины со стороны ЕС.