Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Мерц и фон дер Ляйен делают заявления об Украине — трансляция arrow
Мерц и фон дер Ляйен делают заявления об Украине — трансляция

Мерц и фон дер Ляйен делают заявления об Украине — трансляция

9 мая 2025 г. 12:20

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Мерц и фон дер Ляйен делают заявления об Украине — трансляция

Text

Евросоюз будет судить преступников из России — эфир Ранок.LIVE

8 мая 2025
Text

Женщина впервые за 27 месяцев услышала новости о пропавшем сыне

Text

Фейковое перемирие Путина и позиция Мерца — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп выступает с важными заявлениями в Овальном кабинете — эфир

Text

Выборы Папы Римского — прямая видеотрансляция из Ватикана

Text

Келлог заявил о заморозке войны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

Трамп требует решений по войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 мая 2025
Text

Россия атаковала Киев ракетами и дронами — эфир Київського часу

Text

Макрон о перемирии и визит Мерца в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

В пятницу, 9 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проводят совместную пресс-конференцию. Политики делают важные заявления.

Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Пресс-конференция Мерца и фон дер Ляйен

Мерц и фон дер Ляйен выступают с заявлениями во время пресс-конференции. Речь идет о ключевых политических вопросах, а также о войне в Украине.

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц согласился с тезисом о том, что Россия должна прекратить огонь.

А Урсула фон дер Ляйен в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила неизменную поддержку Украины со стороны ЕС.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:30 Женское такси от Bolt теперь можно заказать и в Одессе

Text

12:20 Мерц и фон дер Ляйен делают заявления об Украине — трансляция

12:20 Какие инфекционные болезни дают право не идти на войну в Украине

12:16 Не только выплаты — какие льготы имеют доноры крови в Украине

12:14 В КГВА утвердили новую структуру и штатное расписание — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:56 Две настройки, которые сделают One UI 7 на Samsung снова удобной

11:55 На Одесчине торговали психотропными таблетками — детали схемы

11:49 Зеленский обратился к украинцам в День Европы — видео

11:22 Разговор Путина с лидером Китая в Москве — говорили и об Украине

11:22 Некоторым работникам дают часть зарплаты при увольнении — почему

12:30 Женское такси от Bolt теперь можно заказать и в Одессе

12:20 Какие инфекционные болезни дают право не идти на войну в Украине

12:16 Не только выплаты — какие льготы имеют доноры крови в Украине

12:14 В КГВА утвердили новую структуру и штатное расписание — детали

11:56 Две настройки, которые сделают One UI 7 на Samsung снова удобной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:55 На Одесчине торговали психотропными таблетками — детали схемы

11:49 Зеленский обратился к украинцам в День Европы — видео

11:22 Разговор Путина с лидером Китая в Москве — говорили и об Украине

11:22 Некоторым работникам дают часть зарплаты при увольнении — почему

11:20 Одесситы должны знать, как сопротивляться оккупантам

20:16 Кабачки, клубника и мясо — цены на одесском рынке в мае

06:33 День памяти 8 или 9 мая — когда одесситы вспоминают погибших

05:21 Красные линии Украины — судьба оккупированных территорий

7 мая

19:33 Обещания Трампа и роль Украины — перспективы завершения войны

06:33 Хлопок юга — государство компенсирует аграриям 50% расходов

6 мая

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

19:33 Урожай в Одесской области под угрозой — озимые нуждаются в дожде

5 мая

22:33 Курортный сезон в Одессе — стоит ли открывать пляжи

2 мая

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона