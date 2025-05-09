Мерц та фон дер Ляєн роблять заяви про Україну — трансляція

У п'ятницю, 9 травня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн проводять спільну пресконференцію. Політики роблять важливі заяви.

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Пресконференція Мерца та фон дер Ляєн

Мерц і фон дер Ляєн виступають із заявами під час пресконференції. Йдеться про ключові політичні питання, а також про війну в Україні.

Раніше новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погодився з тезою про те, що Росія має припинити вогонь.

А Урсула фон дер Ляєн у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС.