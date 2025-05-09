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Мерц та фон дер Ляєн роблять заяви про Україну — трансляція

Мерц та фон дер Ляєн роблять заяви про Україну — трансляція

09 травня 2025 р. 12:20

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У п'ятницю, 9 травня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн проводять спільну пресконференцію. Політики роблять важливі заяви.

Подивитися трансляцію можна за посиланням.

Пресконференція Мерца та фон дер Ляєн

Мерц і фон дер Ляєн виступають із заявами під час пресконференції. Йдеться про ключові політичні питання, а також про війну в Україні.

Раніше новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погодився з тезою про те, що Росія має припинити вогонь.

А Урсула фон дер Ляєн у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:14 У КМВА затвердили нову структуру та штатний розпис — деталі

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10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона