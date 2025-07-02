Мерц рассказал о ракетах Taurus для ВСУ — эфир День.LIVE

Германия ведет переговоры о поставках ракет Taurus для нужд украинской армии. Однако пока процесс передачи еще не начат.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 2 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

политический эксперт Константин Матвиенко;

военный адвокат Олег Леонтьев;

военный аналитик Денис Попович;

доктор экономических наук, доцент кафедры финансов НУБИП Виктория Рудевская;

директор Института мировой политики Евгений Магда;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Вашингтон временно приостановил поставки оружия Украине;

Россияне потеряли за сутки 1110 солдат и более 130 единиц техники, — ВСУ;

Иран готовился заминировать Ормузский пролив, — СМИ;

Осколочные ранения и контузия: стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела больницы в Херсоне;

Германия начнет проверки российских "теневых танкеров" в Балтике;

Рубио объявил о прекращении любой помощи под эгидой USAID;

В Кремле уверяют, что не затягивают переговоры с Украиной, потому что ожидают в Стамбуле капитуляции Украины;

Латвия передаст Украине бронетранспортеры Patria 6x6 и боеприпасы.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц осудил жестокие обстрелы Украины.

А потом Фридрих Мерц объяснил, почему не хочет разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным.