Мерц рассказал о ракетах Taurus для ВСУ — эфир День.LIVE

Германия ведет переговоры о поставках ракет Taurus для нужд украинской армии. Однако пока процесс передачи еще не начат.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 2 июля.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- военный адвокат Олег Леонтьев;
- военный аналитик Денис Попович;
- доктор экономических наук, доцент кафедры финансов НУБИП Виктория Рудевская;
- директор Института мировой политики Евгений Магда;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
- руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Вашингтон временно приостановил поставки оружия Украине;
- Россияне потеряли за сутки 1110 солдат и более 130 единиц техники, — ВСУ;
- Иран готовился заминировать Ормузский пролив, — СМИ;
- Осколочные ранения и контузия: стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела больницы в Херсоне;
- Германия начнет проверки российских "теневых танкеров" в Балтике;
- Рубио объявил о прекращении любой помощи под эгидой USAID;
- В Кремле уверяют, что не затягивают переговоры с Украиной, потому что ожидают в Стамбуле капитуляции Украины;
- Латвия передаст Украине бронетранспортеры Patria 6x6 и боеприпасы.
Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц осудил жестокие обстрелы Украины.
А потом Фридрих Мерц объяснил, почему не хочет разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным.