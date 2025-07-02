Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Мерц рассказал о ракетах Taurus для ВСУ — эфир День.LIVE arrow
Мерц рассказал о ракетах Taurus для ВСУ — эфир День.LIVE

Мерц рассказал о ракетах Taurus для ВСУ — эфир День.LIVE

2 июля 2025 г. 13:19

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Мерц рассказал о ракетах Taurus для ВСУ — эфир День.LIVE

Text

Макрон поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

1 июля 2025
Text

Зеленский дал старт спецтрибуналу над РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Украина усиливает подготовку мобилизованных — эфир День.LIVE

Text

У Трампа недовольны Кремлем, а РФ готовит удар — эфир Ранок.LIVE

30 июня 2025
Text

Успехи ВСУ на Сумщине и создание оружия с ФРГ — эфир Вечір.LIVE

Text

Предложение Словакии, ответ на него Украины — эфир День.LIVE

Text

Трамп поддерживает санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

29 июня 2025
Text

В Мюнхене прошла грандиозная выставка фотонных технологий и ИИ

27 июня 2025
Text

Когда состоится встреча Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Мерц рассказал о ракетах Taurus для ВСУ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Макрон поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

1 июля 2025
Text

17:50 Зеленский дал старт спецтрибуналу над РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 Украина усиливает подготовку мобилизованных — эфир День.LIVE

Text

08:00 У Трампа недовольны Кремлем, а РФ готовит удар — эфир Ранок.LIVE

Германия ведет переговоры о поставках ракет Taurus для нужд украинской армии. Однако пока процесс передачи еще не начат.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 2 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • военный адвокат Олег Леонтьев;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • доктор экономических наук, доцент кафедры финансов НУБИП Виктория Рудевская;
  • директор Института мировой политики Евгений Магда;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Вашингтон временно приостановил поставки оружия Украине;
  • Россияне потеряли за сутки 1110 солдат и более 130 единиц техники, — ВСУ;
  • Иран готовился заминировать Ормузский пролив, — СМИ;
  • Осколочные ранения и контузия: стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела больницы в Херсоне;
  • Германия начнет проверки российских "теневых танкеров" в Балтике;
  • Рубио объявил о прекращении любой помощи под эгидой USAID;
  • В Кремле уверяют, что не затягивают переговоры с Украиной, потому что ожидают в Стамбуле капитуляции Украины;
  • Латвия передаст Украине бронетранспортеры Patria 6x6 и боеприпасы.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц осудил жестокие обстрелы Украины.

А потом Фридрих Мерц объяснил, почему не хочет разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:40 В ВСУ рассказали, как манипулируют обществом через фейки о ТЦК

13:30 В МИД вызвали временного поверенного в делах США — причины

Text

13:19 Мерц рассказал о ракетах Taurus для ВСУ — эфир День.LIVE

13:19 Зданию у Одесской ОВА ищут нового управляющего

13:15 Ресурс будущего — где в Украине есть залежи лития

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:09 В Харькове задержали работника университета — готовил теракты

13:09 С таким доходом пару считают богатой в Германии — сумма в 2025

13:05 В Генштабе ответили, остается ли Дачное под контролем ВСУ

13:00 Украинцы могут получить финпомощь от США до 5 тыс. долларов

12:58 Тысячи обращений — Лубинец раскрыл данные о нарушениях в ТЦК

13:40 В ВСУ рассказали, как манипулируют обществом через фейки о ТЦК

13:30 В МИД вызвали временного поверенного в делах США — причины

13:19 Зданию у Одесской ОВА ищут нового управляющего

13:15 Ресурс будущего — где в Украине есть залежи лития

13:09 В Харькове задержали работника университета — готовил теракты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:09 С таким доходом пару считают богатой в Германии — сумма в 2025

13:05 В Генштабе ответили, остается ли Дачное под контролем ВСУ

13:00 Украинцы могут получить финпомощь от США до 5 тыс. долларов

12:58 Тысячи обращений — Лубинец раскрыл данные о нарушениях в ТЦК

12:49 Киевское СИЗО стало пыточной — Лубинец шокировал заявлениями

19:43 Курортный сезон в Одессе — инспекция Аркадии

06:21 Институт Святого Гавриила — новые голоса в Вашингтоне

30 июня

22:33 Сносить или нет памятник Пушкину в Одессе — что думают горожане

27 июня

19:44 Жатва в Одесской области — какие перспективы нынешнего урожая

06:33 Нужен ли перевод русских песен — что думают одесситы

26 июня

19:47 Как Молдова постепенно возвращает контроль над Приднестровьем

25 июня

19:44 Абрикосы, черешни и первые арбузы — цены на "Новом базаре"

24 июня

22:33 Как FPV-дроны меняют тактику украинской армии

19:47 Множественное гражданство — свобода выбора или риск для страны

23 июня

22:33 Инспекция одесских пляжей — готовы ли они и насколько безопасны

Text

13:19 Мерц рассказал о ракетах Taurus для ВСУ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Макрон поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

1 июля
Text

17:50 Зеленский дал старт спецтрибуналу над РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 Украина усиливает подготовку мобилизованных — эфир День.LIVE

Text

08:00 У Трампа недовольны Кремлем, а РФ готовит удар — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Макрон поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Макрон поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

2 июля 2025 г. 8:00
Зеленский дал старт спецтрибуналу над РФ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский дал старт спецтрибуналу над РФ — эфир Вечір.LIVE

1 июля 2025 г. 17:50
Украина усиливает подготовку мобилизованных — эфир День.LIVE

Украина усиливает подготовку мобилизованных — эфир День.LIVE

1 июля 2025 г. 13:18
У Трампа недовольны Кремлем, а РФ готовит удар — эфир Ранок.LIVE

У Трампа недовольны Кремлем, а РФ готовит удар — эфир Ранок.LIVE

1 июля 2025 г. 8:00
Успехи ВСУ на Сумщине и создание оружия с ФРГ — эфир Вечір.LIVE

Успехи ВСУ на Сумщине и создание оружия с ФРГ — эфир Вечір.LIVE

30 июня 2025 г. 17:50
Предложение Словакии, ответ на него Украины — эфир День.LIVE

Предложение Словакии, ответ на него Украины — эфир День.LIVE

30 июня 2025 г. 13:01
Трамп поддерживает санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

Трамп поддерживает санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

30 июня 2025 г. 8:00
В Мюнхене прошла грандиозная выставка фотонных технологий и ИИ

В Мюнхене прошла грандиозная выставка фотонных технологий и ИИ

29 июня 2025 г. 8:31

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации