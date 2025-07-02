Мерц розповів про ракети Taurus для ЗСУ — ефір День.LIVE

Німеччина веде переговори щодо постачання ракет Taurus для потреб української армії. Однак наразі процес передачі ще не розпочато.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 2 липня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- політичний експерт Костянтин Матвієнко;
- військовий адвокат Олег Леонтьєв;
- військовий аналітик Денис Попович;
- доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів НУБІП Вікторія Рудєвська;
- директор Інституту світової політики Євген Магда;
- військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
- керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Вашингтон тимчасово призупинив постачання зброї Україні;
- Росіяни втратили за добу 1110 солдатів і понад 130 одиниць техніки, — ЗСУ;
- Іран готувався замінувати Ормузьку протоку, — ЗМІ;
- Осколкові поранення і контузія: стало відомо про стан постраждалих в результаті обстрілу лікарні в Херсоні;
- Німеччина почне перевірки російських "тіньових танкерів" в Балтиці;
- Рубіо оголосив про припинення будь-якої допомоги під егідою USAID;
- У Кремлі запевняють, що не затягують переговори з Україною, тому що очікують у Стамбулі капітуляції України;
- Латвія передасть Україні бронетранспортери Patria 6x6 і боєприпаси.
Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив жорстокі обстріли України.
А згодом Фрідріх Мерц пояснив, чому не хоче розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним.