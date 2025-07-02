Мерц розповів про ракети Taurus для ЗСУ — ефір День.LIVE

Німеччина веде переговори щодо постачання ракет Taurus для потреб української армії. Однак наразі процес передачі ще не розпочато.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 2 липня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

військовий адвокат Олег Леонтьєв;

військовий аналітик Денис Попович;

доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів НУБІП Вікторія Рудєвська;

директор Інституту світової політики Євген Магда;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Вашингтон тимчасово призупинив постачання зброї Україні;

Росіяни втратили за добу 1110 солдатів і понад 130 одиниць техніки, — ЗСУ;

Іран готувався замінувати Ормузьку протоку, — ЗМІ;

Осколкові поранення і контузія: стало відомо про стан постраждалих в результаті обстрілу лікарні в Херсоні;

Німеччина почне перевірки російських "тіньових танкерів" в Балтиці;

Рубіо оголосив про припинення будь-якої допомоги під егідою USAID;

У Кремлі запевняють, що не затягують переговори з Україною, тому що очікують у Стамбулі капітуляції України;

Латвія передасть Україні бронетранспортери Patria 6x6 і боєприпаси.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив жорстокі обстріли України.

А згодом Фрідріх Мерц пояснив, чому не хоче розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним.