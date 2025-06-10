Мерц делает важное заявление о войне в Украине — прямой эфир

Канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник, 10 июня, вместе с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схуфом провели переговоры за закрытыми дверями. После этого они проводят пресс-конференцию.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Пресс-конференции Мерца и Схуфа

Издание Stern.de пишет, что спустя неделю после распада правительственной коалиции в Нидерландах канцлер Германии Фридрих Мерц в Берлине принимал исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Дика Схуфа.

По информации правительства Германии, на повестке дня были переговоры о сотрудничестве между двумя странами, а также другие вопросы европейской политики и международные вопросы.

Отмечается, что в июне нидерландский правопопулист Герт Вилдерс привел к падению четырехпартийного правительства Нидерландов во главе со Схуфом из-за спора по миграционной политике. Однако Схуф намерен остаться на посту до формирования нового кабинета. Новые выборы назначили на 29 ноября 2025 года.

Напомним, недавно Мерц побывал с визитом в Вашингтоне, где встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

По мнению немецкого канцлера, США останутся преданными своим обязательствам перед НАТО.