Мерц робить важливу заяву щодо війни в Україні — прямий ефір

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у вівторок, 10 червня, разом з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Діком Схуфом провели переговори за зачиненими дверима. Після цього вони проводять пресконференцію.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Пресконференції Мерца та Схуфа

Видання Stern.de пише, що через тиждень після розпаду урядової коаліції в Нідерландах канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Берліні приймав виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схуфа.

За інформацією уряду Німеччини, на порядку денному були переговори про співпрацю між двома країнами, а також інші питання європейської політики та міжнародні питання.

Зазначається, що у червні нідерландський правопопуліст Герт Вілдерс призвів до падіння чотирипартійного уряду Нідерландів на чолі зі Схуфом через суперечку щодо міграційної політики. Однак Схуф має намір залишитися на посаді до формування нового кабінету. Нові вибори призначили на 29 листопада 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно Мерц побував з візитом у Вашингтоні, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

На думку німецького канцлера, США залишаться відданими своїм зобов’язанням перед НАТО.