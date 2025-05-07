Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Мерц прибыл в Париж для встречи с Макроном — прямой эфир arrow
Мерц прибыл в Париж для встречи с Макроном — прямой эфир

Мерц прибыл в Париж для встречи с Макроном — прямой эфир

7 мая 2025 г. 13:11

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Мерц прибыл в Париж для встречи с Макроном — прямой эфир

Text

У Трампа сделали новое заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

Громкое заявление Трампа и совещание Зеленского — эфир Ранок.LIVE

6 мая 2025
Text

История жены героя, которая продолжает его дело — Жінки-фенікс

Text

В Украину вернулись 205 защитников — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп раскрыл план Путина — эфир День.LIVE

Text

Важное собрание Европейского парламента — эфир Новини.LIVE

Text

Трамп удивил заявлением о перемирии — эфир Ранок.LIVE

5 мая 2025
Text

Обучение украинских пилотов в Чехии — эфир Вечір.LIVE

Text

Зеленский на пресс-конференции в Праге — эфир Новини.LIVE

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в среду, 7 мая, прибыл в Париж. Он встретится с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Мерц в Париже

Известно, что встреча лидеров состоится в Елисейском дворце. Пока неизвестно, о чем именно будет говорить Макрон с Мерцом.

Напомним, 6 мая Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии, получив 325 голосов во время второго голосования. Он поблагодарил за доверие.

Впоследствии его поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Он надеется, что Германия будет становиться еще сильнее.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:31 Байден раскритиковал стратегию Трампа в отношении Украины

13:25 В Киеве из-за атаки погибла семья, которая приютила 10 котов

13:22 Кто из украинцев получит 5 тыс. евро от Чехии — детали программы

13:19 Серьезная авария на трассе Одесса-Рени — пробки на границе

13:14 В сети появились фото портативной игровой консоли Xbox от Asus

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:11 Мерц прибыл в Париж для встречи с Макроном — прямой эфир

Text

13:02 У Трампа сделали новое заявление о войне — эфир День.LIVE

12:51 Мокрый снег накроет часть Украины — прогноз погоды от Диденко

12:50 Садовый жестко отреагировал на строительство возле аэропорта

12:44 Одесские пляжи откроют только после их проверки на безопасность

13:31 Байден раскритиковал стратегию Трампа в отношении Украины

13:25 В Киеве из-за атаки погибла семья, которая приютила 10 котов

13:22 Кто из украинцев получит 5 тыс. евро от Чехии — детали программы

13:19 Серьезная авария на трассе Одесса-Рени — пробки на границе

13:14 В сети появились фото портативной игровой консоли Xbox от Asus

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:51 Мокрый снег накроет часть Украины — прогноз погоды от Диденко

12:50 Садовый жестко отреагировал на строительство возле аэропорта

12:44 Одесские пляжи откроют только после их проверки на безопасность

12:42 Российских спортсменов вернули в международные турниры

12:30 Цветы стали роскошью — что происходит с ценами на сирень в мае

06:33 Хлопок юга — государство компенсирует аграриям 50% расходов

6 мая

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

19:33 Урожай в Одесской области под угрозой — озимые нуждаются в дожде

5 мая

22:33 Курортный сезон в Одессе — стоит ли открывать пляжи

2 мая

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона