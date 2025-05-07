Мерц прибыл в Париж для встречи с Макроном — прямой эфир

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в среду, 7 мая, прибыл в Париж. Он встретится с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Мерц в Париже

Известно, что встреча лидеров состоится в Елисейском дворце. Пока неизвестно, о чем именно будет говорить Макрон с Мерцом.

Напомним, 6 мая Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии, получив 325 голосов во время второго голосования. Он поблагодарил за доверие.

Впоследствии его поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Он надеется, что Германия будет становиться еще сильнее.