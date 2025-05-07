Мерц прибув до Парижу для зустрічі з Макроном — прямий ефір

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 7 травня, прибув до Парижу. Він зустрінеться з лідером Франції Емманюелем Макроном.

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Мерц у Парижі

Відомо, що зустріч лідерів відбудеться в Єлисейському палаці. Наразі невідомо, про що саме говоритиме Макрон з Мерцом.

Нагадаємо, 6 травня Фрідріх Мерц став новим канцлером Німеччини, здобувши 325 голосів під час другого голосування. Він подякував за довіру.

Згодом його привітав Президент України Володимир Зеленський. Він сподівається, що Німеччина ставатиме ще сильнішою.