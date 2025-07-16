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Мерц убедил Трампа передать оружие Украине — эфир Вечір.LIVE

Мерц убедил Трампа передать оружие Украине — эфир Вечір.LIVE

16 июля 2025 г. 17:50

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22:09 Трамп с новыми заявлениями в прямом эфире — что говорит о Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц убедил американского лидера Дональда Трампа передать оружие Украине. А Верховная Рада Украины уволила Премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • израильский журналист Сергей Ауслендер;
  • пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова;
  • председатель Оболонской РГГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • После обстрела Украины Трамп позвонил Мерцу и предложил пять Patriot, — СМИ;
  • Трамп: Первые ракеты Patriot для Украины "уже отправляют";
  • Рада уволила Шмыгаля и правительство;
  • 100% пошлины против союзников РФ: Рютте призвал Китай, Индию и Бразилию надавить на Путина;
  • Байден не смог закончить войну в Украине, но Трамп сможет, — Зеленский;
  • Из Госдепа США уволили аналитиков по РФ и Украине, — NYT;
  • Трамп прокомментировал влияние жены Мелании на его решение по Украине;
  • Reuters: договоренность о перемирии в Газе заблокирована — Израиль оставляет войска;
  • Планы Израиля по ударам по ядерным объектам в Иране;
  • Ситуация на юге Сирии.

Напомним, Зеленский назвал главное отличие между действующим президентом США и бывшим в вопросе войны в Украине.

А в парламенте 261 народный депутат проголосовал за отставку правительства Шмыгаля.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:20 Я курю, тревожусь, ем сладкое — и все равно сдаю анализы вовремя

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