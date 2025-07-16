Мерц убедил Трампа передать оружие Украине — эфир Вечір.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц убедил американского лидера Дональда Трампа передать оружие Украине. А Верховная Рада Украины уволила Премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- израильский журналист Сергей Ауслендер;
- пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова;
- председатель Оболонской РГГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- После обстрела Украины Трамп позвонил Мерцу и предложил пять Patriot, — СМИ;
- Трамп: Первые ракеты Patriot для Украины "уже отправляют";
- Рада уволила Шмыгаля и правительство;
- 100% пошлины против союзников РФ: Рютте призвал Китай, Индию и Бразилию надавить на Путина;
- Байден не смог закончить войну в Украине, но Трамп сможет, — Зеленский;
- Из Госдепа США уволили аналитиков по РФ и Украине, — NYT;
- Трамп прокомментировал влияние жены Мелании на его решение по Украине;
- Reuters: договоренность о перемирии в Газе заблокирована — Израиль оставляет войска;
- Планы Израиля по ударам по ядерным объектам в Иране;
- Ситуация на юге Сирии.
Напомним, Зеленский назвал главное отличие между действующим президентом США и бывшим в вопросе войны в Украине.
А в парламенте 261 народный депутат проголосовал за отставку правительства Шмыгаля.