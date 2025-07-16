Мерц убедил Трампа передать оружие Украине — эфир Вечір.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц убедил американского лидера Дональда Трампа передать оружие Украине. А Верховная Рада Украины уволила Премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

израильский журналист Сергей Ауслендер;

пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова;

председатель Оболонской РГГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

После обстрела Украины Трамп позвонил Мерцу и предложил пять Patriot, — СМИ;

Трамп: Первые ракеты Patriot для Украины "уже отправляют";

Рада уволила Шмыгаля и правительство;

100% пошлины против союзников РФ: Рютте призвал Китай, Индию и Бразилию надавить на Путина;

Байден не смог закончить войну в Украине, но Трамп сможет, — Зеленский;

Из Госдепа США уволили аналитиков по РФ и Украине, — NYT;

Трамп прокомментировал влияние жены Мелании на его решение по Украине;

Reuters: договоренность о перемирии в Газе заблокирована — Израиль оставляет войска;

Планы Израиля по ударам по ядерным объектам в Иране;

Ситуация на юге Сирии.

Напомним, Зеленский назвал главное отличие между действующим президентом США и бывшим в вопросе войны в Украине.

А в парламенте 261 народный депутат проголосовал за отставку правительства Шмыгаля.