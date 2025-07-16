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Мерц переконав Трампа передати зброю Україні — ефір Вечір.LIVE

Мерц переконав Трампа передати зброю Україні — ефір Вечір.LIVE

16 липня 2025 р. 17:50

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19:13 Ситуація з укриттями й інфраструктурою на Оболоні — Київський час

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18:02 Трамп приймає у себе принца Бахрейна — прямий ефір

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17:50 Мерц переконав Трампа передати зброю Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:12 Макрон підвів з Patriot, а Трамп відправив зброю — ефір День.LIVE

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08:00 Призначення в уряді та заяви Трампа про Путіна — ефір Ранок.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконав американського лідера Дональда Трампа передати зброю Україні. А Верховна Рада України звільнила Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть: 

  • ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;
  • речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова;
  • голова Оболонської РМДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Після обстрілу України Трамп зателефонував Мерцу й запропонував п'ять Patriot, — ЗМІ;
  • Трамп: Перші ракети Patriot для України "вже відправляють";
  • Рада звільнила Шмигаля та уряд;
  • 100% мита проти союзників РФ: Рютте закликав Китай, Індію і Бразилію натиснути на Путіна;
  • Байден не зміг закінчити війну в Україні, але Трамп зможе, — Зеленський;
  • З Держдепу США звільнили аналітиків по РФ та Україні, — NYT;
  • Трамп прокоментував вплив дружини Меланії на його рішення щодо України;
  • Reuters: домовленість про перемир’я в Газі заблокована — Ізраїль залишає війська;
  • Плани Ізраїлю щодо ударів по ядерних об'єктах в Ірані;
  • Ситуація на півдні Сирії.

Нагадаємо, Зеленський назвав головну відмінність між чинним президентом США та колишнім у питанні війни в Україні.

А в парламенті 261 народний депутат проголосував за відставку уряду Шмигаля.  

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18:57 Наймасштабніша атака на Кривий Ріг — Вілкул про наслідки удару

18:43 Черешня, помідори й кавуни — скільки за них платять одесити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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