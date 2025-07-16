Мерц переконав Трампа передати зброю Україні — ефір Вечір.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконав американського лідера Дональда Трампа передати зброю Україні. А Верховна Рада України звільнила Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;

речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова;

голова Оболонської РМДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Після обстрілу України Трамп зателефонував Мерцу й запропонував п'ять Patriot, — ЗМІ;

Трамп: Перші ракети Patriot для України "вже відправляють";

Рада звільнила Шмигаля та уряд;

100% мита проти союзників РФ: Рютте закликав Китай, Індію і Бразилію натиснути на Путіна;

Байден не зміг закінчити війну в Україні, але Трамп зможе, — Зеленський;

З Держдепу США звільнили аналітиків по РФ та Україні, — NYT;

Трамп прокоментував вплив дружини Меланії на його рішення щодо України;

Reuters: домовленість про перемир’я в Газі заблокована — Ізраїль залишає війська;

Плани Ізраїлю щодо ударів по ядерних об'єктах в Ірані;

Ситуація на півдні Сирії.

Нагадаємо, Зеленський назвав головну відмінність між чинним президентом США та колишнім у питанні війни в Україні.

А в парламенті 261 народний депутат проголосував за відставку уряду Шмигаля.