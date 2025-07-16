Мерц переконав Трампа передати зброю Україні — ефір Вечір.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконав американського лідера Дональда Трампа передати зброю Україні. А Верховна Рада України звільнила Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;
- речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова;
- голова Оболонської РМДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Після обстрілу України Трамп зателефонував Мерцу й запропонував п'ять Patriot, — ЗМІ;
- Трамп: Перші ракети Patriot для України "вже відправляють";
- Рада звільнила Шмигаля та уряд;
- 100% мита проти союзників РФ: Рютте закликав Китай, Індію і Бразилію натиснути на Путіна;
- Байден не зміг закінчити війну в Україні, але Трамп зможе, — Зеленський;
- З Держдепу США звільнили аналітиків по РФ та Україні, — NYT;
- Трамп прокоментував вплив дружини Меланії на його рішення щодо України;
- Reuters: домовленість про перемир’я в Газі заблокована — Ізраїль залишає війська;
- Плани Ізраїлю щодо ударів по ядерних об'єктах в Ірані;
- Ситуація на півдні Сирії.
Нагадаємо, Зеленський назвав головну відмінність між чинним президентом США та колишнім у питанні війни в Україні.
А в парламенті 261 народний депутат проголосував за відставку уряду Шмигаля.