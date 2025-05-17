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Мерц и Мелони вышли с важными заявлениями в Риме — трансляция

Мерц и Мелони вышли с важными заявлениями в Риме — трансляция

17 мая 2025 г. 20:28

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Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони находятся с официальным визитом в Риме. Чиновники проводят совместную пресс-конференцию.

Об этом смотрите в прямом эфире Новини.LIVE из Рима.

Заявления Мерца и Мелони

Немецкий канцлер и итальянский премьер-министр сделают ряд важных заявлений. В частности, речь пойдет о войне России против Украины, а также о недавних переговорах в Стамбуле.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 17 мая, прибыл в Рим и уже успел встретиться с премьер-министром Канады. 18 мая мировые лидеры соберутся на инаугурацию Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

Также мы сообщали, что в пятницу, 16 мая, состоялись переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией при посредничестве Турции. Стороны обсудили прекращение огня на 30 дней и договорились подготовить предложения о перемирии. Кроме того, вскоре Украина и Россия проведут масштабный обмен пленными 1000 на 1000.

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