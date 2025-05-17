Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Мерц і Мелоні вийшли з важливими заявами в Римі — трансляція arrow
Мерц і Мелоні вийшли з важливими заявами в Римі — трансляція

Мерц і Мелоні вийшли з важливими заявами в Римі — трансляція

17 травня 2025 р. 20:28

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Мерц і Мелоні вийшли з важливими заявами в Римі — трансляція

Text

Макрон зустрічається з премʼєром Албанії — прямий ефір

16 травня 2025
Text

Як грабують Київ на озелененні — розслідування "Наша справа"

Text

Умєров розкрив підсумки переговорів із РФ — трансляція

Text

Зеленський розкрив деталі перемовин у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

Text

Виступ Зеленського на саміті в Албанії — ефір Новини.LIVE

Text

Зустріч України та США й новини від Трампа — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Зустріч України та Росії наживо — ефір Новини.LIVE

Text

Зустріч делегацій України та Росії — прямий ефір

Text

Лідери європейських країн зустрілися в Тирані — прямий ефір

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні перебувають з офіційним візитом у Римі. Посадовці проводять спільну пресконференцію.

Про це дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE з Риму. 

Заяви Мерца і Мелоні

Німецький канцлер та італійська прем'єр-міністерка зроблять низку важливих заяв. Зокрема, йтиметься про війну Росії проти України, а також про нещодавні переговори в Стамбулі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський в суботу, 17 травня, прибув до Риму та вже встигнув зустрітися з прем'єр-міністром Канади. 18 травня світові лідери зберуться на інавгурацію Папи Римського Лева XIV у Ватикані.

Також ми повідомляли, що в п'ятницю, 16 травня, відбулись переговори в Стамбулі між Україною та Росією за посередництва Туреччини. Сторони обговорили припинення вогню на 30 днів та домовилися підготувати пропозиції про перемир'я. Крім того, невдовзі Україна й Росія проведуть масштабний обмін полоненими 1000 на 1000.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:00 Євробачення 2025. Онлайн-трансляція фіналу (відео)

21:37 На Одещині свідок Єгови не захотів служити в армії — як покарали

21:31 Бельгія надасть Україні допомогу на 1 млрд євро — список

21:27 Довбик розповів деталі щодо своєї травми

21:05 Холодний вітер та дощі — прогноз погоди у Львові на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:48 Бійці показали, як БпЛА "Лелека" знищив російську САУ — відео

20:44 Відключення світла в Одесі — де дізнатись графіки

Text

20:28 Мерц і Мелоні вийшли з важливими заявами в Римі — трансляція

20:08 Хата-мазанка — як наші предки зводили житло, що стоїть віками

20:02 Зеленський прибув до Риму — мета візиту

22:00 Євробачення 2025. Онлайн-трансляція фіналу (відео)

21:37 На Одещині свідок Єгови не захотів служити в армії — як покарали

21:31 Бельгія надасть Україні допомогу на 1 млрд євро — список

21:27 Довбик розповів деталі щодо своєї травми

21:05 Холодний вітер та дощі — прогноз погоди у Львові на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:48 Бійці показали, як БпЛА "Лелека" знищив російську САУ — відео

20:44 Відключення світла в Одесі — де дізнатись графіки

20:08 Хата-мазанка — як наші предки зводили житло, що стоїть віками

20:02 Зеленський прибув до Риму — мета візиту

20:00 Переведення солдата в тил — які умови треба виконати

06:33 ВЛК без ТЦК — що потрібно знати та як діяти

16 травня

19:46 Чи дадуть переговори з РФ шанс на мир — думки одеситів

06:11 Абрикоси, черешня, мед — як морози вплинули на врожай

15 травня

20:16 Українська полуниця, перець, кабачки — ціни одеського Привозу

05:21 Сучасні вишиванки, які вони — що обирають одесити

14 травня

22:33 Росія розуміє лише силу — нова роль України у світі

19:44 Затримання на блокпості та доставлення до ТЦК — що потрібно знати

05:21 Знамениті херсонські кавуни — чи будуть вони доступні цього року

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

13 травня

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона