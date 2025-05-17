Мерц і Мелоні вийшли з важливими заявами в Римі — трансляція

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні перебувають з офіційним візитом у Римі. Посадовці проводять спільну пресконференцію.

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Заяви Мерца і Мелоні

Німецький канцлер та італійська прем'єр-міністерка зроблять низку важливих заяв. Зокрема, йтиметься про війну Росії проти України, а також про нещодавні переговори в Стамбулі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський в суботу, 17 травня, прибув до Риму та вже встигнув зустрітися з прем'єр-міністром Канади. 18 травня світові лідери зберуться на інавгурацію Папи Римського Лева XIV у Ватикані.

Також ми повідомляли, що в п'ятницю, 16 травня, відбулись переговори в Стамбулі між Україною та Росією за посередництва Туреччини. Сторони обговорили припинення вогню на 30 днів та домовилися підготувати пропозиції про перемир'я. Крім того, невдовзі Україна й Росія проведуть масштабний обмін полоненими 1000 на 1000.