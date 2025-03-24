Масштабный протест в Стамбуле — прямой эфир

В Стамбуле, Турция, проходит масштабный протест. Кроме того, на улицы вышли люди в Анкаре и Измире. Ожидается обращение лидера оппозиции Озгура Озела к людям перед зданием муниципалитета Стамбула.

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Протест в Стамбуле

Известно, что 19 марта мэр Стамбула и один из лидеров оппозиции Экрема Имамоглу был задержан в рамках двух отдельных расследований — по обвинению в пособничестве террористической организации и за взяточничество, вымогательство и мошенничество.

Несмотря на запрет на акции, в Турции проходят акции против ареста Имамоглу.

Напомним, в Турции суд вынес приговор по делу городского головы Стамбула Экрема Имамоглу, согласно которому принято решение взять его под стражу.

Ранее в Турции во время ночных акций против ареста мэра Стамбула задержали более 300 человек.