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Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

24 березня 2025 р. 19:31

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

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08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

Text

08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

Text

16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

Text

13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

У Стамбулі, Туреччина, проходить масштабний протест. Крім того, на вулиці вийшли люди в Анкарі та Ізмірі. Очікується звернення лідера опозиції Озгура Озела до людей перед будівлею муніципалітету Стамбула.

Подивитися прямий ефір зі Стамбулу можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Протест у Стамбулі

Відомо, що 19 березня мера Стамбула та одного з лідерів опозиції Екрема Імамоглу було затримано в рамках двох окремих розслідувань — за звинуваченням у пособництві терористичній організації та за хабарництво, вимагання і шахрайство.

Попри заборону на акції, у Туреччині відбуваються акції проти арешту Імамоглу.

Нагадаємо, у Туреччині суд ухвалив вирок у справі міського голови Стамбула Екрема Імамоглу, згідно з яким прийнято рішення взяти його під варту.

Раніше у Туреччині під час нічних акцій проти арешту мера Стамбула затримали понад 300 осіб

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19:56 Київ заливатиме дощами — прогноз погоди на завтра

19:55 В Україні розпочали роботу нові посли Шрі-Ланки та Гватемали

19:25 Тариф на світло у квітні — скільки доведеться платити одеситам

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:20 Компенсація відпустки під час звільнення — чи нарахують ЄСВ

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

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