Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

У Стамбулі, Туреччина, проходить масштабний протест. Крім того, на вулиці вийшли люди в Анкарі та Ізмірі. Очікується звернення лідера опозиції Озгура Озела до людей перед будівлею муніципалітету Стамбула.

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Протест у Стамбулі

Відомо, що 19 березня мера Стамбула та одного з лідерів опозиції Екрема Імамоглу було затримано в рамках двох окремих розслідувань — за звинуваченням у пособництві терористичній організації та за хабарництво, вимагання і шахрайство.

Попри заборону на акції, у Туреччині відбуваються акції проти арешту Імамоглу.

Нагадаємо, у Туреччині суд ухвалив вирок у справі міського голови Стамбула Екрема Імамоглу, згідно з яким прийнято рішення взяти його під варту.

Раніше у Туреччині під час нічних акцій проти арешту мера Стамбула затримали понад 300 осіб.