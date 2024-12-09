Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

В Тбилиси в понедельник, 9 декабря, снова начался масштабный митинг. Люди собрались на проспекте Шота Руставели. Силовики используют водометы и спецсредства для разгона митингующих.
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Митинг в Тбилиси
По информации СМИ, в грузинском парламенте подан законопроект, который предусматривает запрет использования пиротехники во время митингов. Речь идет также об огнестрельном оружии, взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных веществах и холодном оружии.
Документ также предусматривает, что импорт, экспорт, производство и продажа пиротехнических изделий в Грузии будут производиться только при наличии специального разрешения или лицензии.
Известно, что во время протестов задержали 402 человека. Они продолжаются уже в течение 11 дней.
Напомним, в Тбилиси установили новогоднюю елку, которую протестующие украсили флагами, а также фотографиями пострадавших на митингах.
Ранее стало известно, что полиция Грузии открыла 23 уголовных производства против участников акций.