Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

В Тбилиси в понедельник, 9 декабря, снова начался масштабный митинг. Люди собрались на проспекте Шота Руставели. Силовики используют водометы и спецсредства для разгона митингующих.

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Митинг в Тбилиси

По информации СМИ, в грузинском парламенте подан законопроект, который предусматривает запрет использования пиротехники во время митингов. Речь идет также об огнестрельном оружии, взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных веществах и холодном оружии.

Документ также предусматривает, что импорт, экспорт, производство и продажа пиротехнических изделий в Грузии будут производиться только при наличии специального разрешения или лицензии.

Известно, что во время протестов задержали 402 человека. Они продолжаются уже в течение 11 дней.

Напомним, в Тбилиси установили новогоднюю елку, которую протестующие украсили флагами, а также фотографиями пострадавших на митингах.

Ранее стало известно, что полиция Грузии открыла 23 уголовных производства против участников акций.