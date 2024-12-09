Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

У Тбілісі у понеділок, 9 грудня, знову розпочався масштабний мітинг. Люди зібралися на проспекті Шота Руставелі. Силовики використовують водомети і спецзасоби для розгону мітингувальників.

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Мітинг у Тбілісі

За інформацією ЗМІ, у грузинському парламенті подано законопроєкт, який передбачає заборону використання піротехніки під час мітингів. Йдеться також про вогнепальну зброю, вибухові, легкозаймисті, радіоактивні речовини та холодну зброю.

Документ також передбачає, що імпорт, експорт, виробництво та продаж піротехнічних виробів у Грузії здійснюватимуться лише за наявності спеціального дозволу або ліцензії.

Відомо, що під час протестів затримали 402 людини. Вони тривають уже протягом 11 днів.

Нагадаємо, у Тбілісі встановили новорічну ялинку, яку учасники протесту прикрасили прапорами, а також фотографіями постраждалих на мітингах.

Раніше стало відомо, що поліція Грузії відкрила 23 кримінальні провадження проти учасників акцій.