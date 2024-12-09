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Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

09 грудня 2024 р. 18:34

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18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

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17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

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18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

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20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

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У Тбілісі у понеділок, 9 грудня, знову розпочався масштабний мітинг. Люди зібралися на проспекті Шота Руставелі. Силовики використовують водомети і спецзасоби для розгону мітингувальників.

Подивитися прямий ефір з Тбілісі можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Мітинг у Тбілісі

За інформацією ЗМІ, у грузинському парламенті подано законопроєкт, який передбачає заборону використання піротехніки під час мітингів. Йдеться також про вогнепальну зброю, вибухові, легкозаймисті, радіоактивні речовини та холодну зброю.

Документ також передбачає, що імпорт, експорт, виробництво та продаж піротехнічних виробів у Грузії здійснюватимуться лише за наявності спеціального дозволу або ліцензії.

Відомо, що під час протестів затримали 402 людини. Вони тривають уже протягом 11 днів.

Нагадаємо, у Тбілісі встановили новорічну ялинку, яку учасники протесту прикрасили прапорами, а також фотографіями постраждалих на мітингах.

Раніше стало відомо, що поліція Грузії відкрила 23 кримінальні провадження проти учасників акцій.

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19:31 Топпосадовець з Одеси приховав житло й автомобіль — НАЗК

19:28 Поразка Асада — Зеленський відреагував на події в Сирії

19:13 Де оформити свідоцтво про смерть загиблого воїна

18:59 Сильні опади накриють Україну — прогноз погоди на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:57 Дорогий номінал — за якими монетами полюють колекціонери

18:55 Вацко розповів, чи переведуть Калюжного в дубль Олександрії

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13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

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12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
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20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

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20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими