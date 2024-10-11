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Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

11 октября 2024 г. 13:00

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13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

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13:00Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

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12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

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12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

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10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

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08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

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21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

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19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

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18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

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13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Президент Владимир Зеленский хочет презентовать План победы Джорджи Мелонги и Эммануэля Макрону, а МИД Украины призывает Туркменистан арестовать Путина из-за его завтрашнего визита.

Об этом и не только можно услышать в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00 и будет транслироваться на YouTube-канале Новини.LIVE

Эфир День.LIVE 11 октября

Ведущий Павел Ковальчук обсудит с гостями План победы Зеленского, шансы на приезд Владимира Путина в Бразилию через саммит G20, призыв МИД Украины в Туркменистан арестовать российского президента. Кроме того, в эфире обсудят заявление Даниила Гетманцева по поводу экономического бронирования, а также массовые жалобы в Минздраве на работу медико-социальной экспертизы.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Виталий Бала, политтехнолог;
  • Пендзин Олег, исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба;
  • Леонид Емец, доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;
  • Виктор Бобиренко, эксперт Бюро анализа и политики.

Напомним, вчера, 10 октября, Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном и представил ему развернутый План победы Украины.

Также Зеленский отреагировал на статью западных СМИ, где ходили слухи, что президент якобы хочет перемирия и заморозки конфликта с Россией.

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13:52 Народного депутата и его сообщников будут судить за госизмену — подробности дела

13:33 Сырский назвал самый трудный момент начала полномасштабной войны

13:32 Помощь украинским беженцам в Европе хотят сократить — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:26 Языковой конфликт в Одессе — активисты сдали в полицию уличного музыканта

13:18 Украинцы имеют право на пенсию в 8 тыс. грн — четыре категории лиц

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13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

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13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

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08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
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21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

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19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

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18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне