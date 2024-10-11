Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский хочет презентовать План победы Джорджи Мелонги и Эммануэля Макрону, а МИД Украины призывает Туркменистан арестовать Путина из-за его завтрашнего визита.

Об этом и не только можно услышать в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00 и будет транслироваться на YouTube-канале Новини.LIVE

Эфир День.LIVE 11 октября

Ведущий Павел Ковальчук обсудит с гостями План победы Зеленского, шансы на приезд Владимира Путина в Бразилию через саммит G20, призыв МИД Украины в Туркменистан арестовать российского президента. Кроме того, в эфире обсудят заявление Даниила Гетманцева по поводу экономического бронирования, а также массовые жалобы в Минздраве на работу медико-социальной экспертизы.

Гости сегодняшнего эфира:

Виталий Бала, политтехнолог;

Пендзин Олег, исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба;

Леонид Емец, доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;

Виктор Бобиренко, эксперт Бюро анализа и политики.

Напомним, вчера, 10 октября, Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном и представил ему развернутый План победы Украины.

Также Зеленский отреагировал на статью западных СМИ, где ходили слухи, что президент якобы хочет перемирия и заморозки конфликта с Россией.