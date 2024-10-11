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Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

11 жовтня 2024 р. 13:00

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13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

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13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Text

13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Text

12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

Text

12:09 Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:51 Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

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19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

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18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Президент Володимир Зеленський хоче презентувати План перемоги Джорджі Мелонгі та Еммануелю Макрону, а МЗС України закликає Туркменістан арештувати Путіна через його завтрашній візит.

Про це і не тільки можна почути в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00 та транслюватиметься на YouTube-каналі Новини.LIVE

Ефір День.LIVE 11 жовтня

Ведучий Павло Ковальчук обговорить із гостями План перемоги Зеленського, шанси на приїзд Володимира Путіна до Бразилії через саміт G20, заклик МЗС України до Туркменістану заарештувати російського президента. Крім того, в ефірі обговорять заяву Данила Гетманцева щодо економічного бронювання, а також масові скарги в МОЗ на роботу медико-соціальної експертизи. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Віталій Бала, політтехнолог;
  • Пендзин Олег, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;
  • Леонід Ємець, доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;
  • Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики.

Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном та представив йому розгорнутий План перемоги України.

Також Зеленський відреагував на статтю західних ЗМІ, де ширились чутки, що президент нібито хоче перемир'я та заморозки конфлікту з Росією. 

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15:32 Mercedes влетів у літню терасу кафе — у Києві сталася резонансна ДТП

15:25 Мобілізація в жовтні — з якими хворобами спини не призиватимуть

15:08 Хакери ГУР атакували російські інститути, де готують військових, — ЗМІ

15:04 Грабують все — на Харківщині фіксують масові випадки крадіжки енергообладнання

14:57 Оренда квартири з твариною — яка вартість в Одесі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:53 Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

14:47 Більш ніж половина опитаних поляків хоче, щоб чоловіків повернули в Україну

14:43 Українські підлітки масово виїжджають за кордон — що пропонує Міносвіти

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

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19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

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18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні