Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Президент Володимир Зеленський хоче презентувати План перемоги Джорджі Мелонгі та Еммануелю Макрону, а МЗС України закликає Туркменістан арештувати Путіна через його завтрашній візит.

Про це і не тільки можна почути в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00 та транслюватиметься на YouTube-каналі Новини.LIVE

Ефір День.LIVE 11 жовтня

Ведучий Павло Ковальчук обговорить із гостями План перемоги Зеленського, шанси на приїзд Володимира Путіна до Бразилії через саміт G20, заклик МЗС України до Туркменістану заарештувати російського президента. Крім того, в ефірі обговорять заяву Данила Гетманцева щодо економічного бронювання, а також масові скарги в МОЗ на роботу медико-соціальної експертизи.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Віталій Бала, політтехнолог;

Пендзин Олег, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;

Леонід Ємець, доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;

Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики.

Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном та представив йому розгорнутий План перемоги України.

Також Зеленський відреагував на статтю західних ЗМІ, де ширились чутки, що президент нібито хоче перемир'я та заморозки конфлікту з Росією.